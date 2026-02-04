Un joggeur voyant un chien suivi de très près par un renard décide de l'escorter jusque chez lui pour le protéger (vidéo)

Toujours là où on ne l’attend pas, cet aventurier au grand cœur qu’est Marshall Mosher semble avoir un don pour se retrouver au bon endroit, au bon moment. Lors d’un séjour à l’autre bout du monde, il a croisé la route d’un chien en difficulté, et n’a pas hésité une seconde à intervenir.

Le nom de Marshall Mosher vous dit peut-être quelque chose. C’est cet “athlète d’aventure” qui avait filmé une scène insolite en survolant la pyramide de Kephren en parapente à moteur ; il avait découvert un chien errant niché au sommet du monument. La vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux.

S’il est originaire d’Atlanta, dans l’Etat de la Géorgie, Marshall Mosher ne passe pas beaucoup de temps aux Etats-Unis. En véritable globe-trotter, il enchaîne les voyages et les découvertes.

Récemment, il était non pas en Egypte, mais en Argentine. Au cours de son séjour à Buenos Aires, il s’adonnait à son jogging matinal quand il a vu un petit chien blanc de type Bichon qui marchait seul dans la rue. Il s’est ensuite rendu compte que le canidé n’était pas tout à fait seul ; il était suivi de très près par un renard.



Ce dernier avait-il l’intention de s’en prendre au chien perdu ? Le coursait-il par simple curiosité ? Les renards peuvent attaquer les chiots et les chiens de petite taille dans certaines circonstances. Marshall Mosher ne voulait prendre aucun risque et a décidé d’assurer sa protection.



Le chien sous bonne escorte jusqu’aux retrouvailles

Il s’est mis à courir aux côtés du chien tout en veillant à maintenir le renard, qu’il prenait pour un coyote, à bonne distance. Quand ce dernier s’en est allé, il s’est approché du loulou pour le caresser et s’est aperçu qu’il portait une médaille au collier avec les coordonnées de sa maîtresse.



Marshall Mosher a pu la joindre, et tous 2 ont convenu d’un rendez-vous 2 kilomètres plus loin. Il y a emmené le petit chien et l’a remis à sa propriétaire, soulagée et pleine de gratitude.



Par la suite, elle lui a envoyé une bouteille de vin avec un petit mot de remerciement.

Voici la vidéo de la scène postée sur Instagram et relayée par Outdoors :

