30 bénévoles mobilisés cuisinent et construisent des niches en biscuits pour offrir un moment de joie aux pensionnaires du refuge

Chaque année, un refuge basé en Californie (États-Unis), organise une fête de Noël pour ses pensionnaires canins. Les bénévoles et le personnel confectionnent de délicieuses friandises pour leur faire plaisir.

C’est devenu une véritable tradition au refuge pour animaux de Bradshaw. Tous les ans, les bénévoles et le personnel prennent le temps de construire des maisonnettes en biscuits, en respectant des recettes adaptées pour les chiens.

« Nous essayons toujours de recentrer [la fête] sur ce qui nous unit tous : les animaux et les personnes qui les aiment », déclare une porte-parole de l’organisme au micro de The Dodo.

© Bradshaw Animal Shelter

« De très beaux moments »

Cette année, une trentaine de bénévoles, de membres du personnel et d’agents de contrôle des animaux ont fait preuve de créativité en construisant des sortes de mini niches pour chiens façon maisons en pains d’épices.

Pour les participants, la confection des gâteries a été une expérience formidable. Mais le vrai régal était de voir leurs petits protégés savourer les biscuits ! « Nous avons partagé quelques-unes de nos créations avec des chiens de refuge très gourmands, poursuit la porte-parole de l’association, ce qui a donné lieu à de très beaux moments. »

© Bradshaw Animal Shelter

Si certains se jetaient directement sur les délices, d’autres prenaient le temps de renifler et de lécher avant d’y enfoncer leurs dents.

« Beaucoup de maisons ont été démantelées en plus petits morceaux que des bénévoles pouvaient distribuer tout en passant du temps avec les chiens », précise l’interviewée.

© Bradshaw Animal Shelter

Un peu de douceur en cette fin d’année

Les fêtes de fin d’année peuvent être particulièrement difficiles pour les animaux de refuge. Certains pensionnaires de Bradshaw attendent la famille de leurs rêves depuis des mois, comme la petite Daisy. La chienne, anxieuse et timide, patiente depuis octobre.

© Bradshaw Animal Shelter

« On peut voir l’incertitude dans les yeux de Daisy, indique l’association, mais aussi un espoir discret qu’une personne bienveillante prenne le temps de lui montrer qu’elle est en sécurité. »

Bien que tous ces braves toutous aient adoré leurs « niches en pain d’épices », rien ne vaut une famille aimante et responsable pour Noël. Nous espérons de tout notre cœur les voir rejoindre le foyer idéal !

© Bradshaw Animal Shelter