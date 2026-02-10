Disparue lors du passage d'un typhon, une chienne refait surface 3 mois plus tard mais avec toute une famille derrière

Au cœur d’un secteur touché par un typhon, une chienne courageuse a défié les éléments pour survivre. La bienveillance de personnes restées sur les lieux l’a aidée à tenir le coup jusqu’à son sauvetage, qui a permis de découvrir qu’elle n’était plus tout à fait seule.

Début octobre 2025, le typhon Halong avait durement frappé une partie de l’Alaska (Etats-Unis), provoquant des vents violents et des inondations dévastatrices sur des villes et villages telles que Kipnuk.

C’est justement là que l’association Bethel Friends of Canines avait organisé une opération de sauvetage de grande envergure. 180 chiens et une tortue avaient été évacués par avion vers Bethel et Anchorage, comme nous l’avions relaté dans un précédent article.

Pour la plupart, ces animaux avaient été laissés sur place par leurs familles, qui avaient été contraintes de quitter les zones sinistrées dans l’urgence. Ceux qui n’avaient pas pu être secourus à ce moment-là continuaient de faire l’objet d’efforts de recherche et de sauvetage.

Une femelle croisée Husky Sibérien était présentée comme étant le “dernier chien perdu de Kipnuk”, d’après un post Facebook du Département de la protection de l’environnement de l’Alaska (Alaska Department of Environmental Conservation).



Alaska Department of Environmental Conservation / Facebook

Après le passage du typhon, “cette courageuse maman a été soignée et nourrie par des travailleurs locaux, peut-on lire dans la publication en question. Cette semaine, elle a finalement été capturée – et saine et sauve – par l’équipe de Brice Inc.”

La chienne n’était pas seule ; elle avait donné naissance à 11 chiots moins d’une semaine avant sa découverte.



Alaska Department of Environmental Conservation / Facebook

“Grâce à l'aide des habitants et des travailleurs locaux, nous avons retrouvé la chienne, commencé à la nourrir, gagné sa confiance, puis nous l'avons ramenée à l'intérieur il y a 2 jours. Comme il faisait très froid à Kipnuk, nous l'avons recueillie et mise à l'abri avec ses petits”, explique James Morris, protagoniste de ce sauvetage, à Alaska’s News Source .

La famille canine confiée à un foyer temporaire

Les chiots et leur mère ont été examinés et sont tous en bonne santé. Ils ont été confiés à une famille d’accueil.

“Nous voulons que les chiots restent avec leur mère pendant 8 semaines, afin qu’ils aient le temps de se socialiser avec elle, avant de rejoindre leur nouveau foyer”, indique la vétérinaire d’Etat Sarah Coburn.

A lire aussi : Un petit Bouledogue brisé par la négligence redécouvre la joie grâce à l’amour de sa famille d’accueil (vidéo)

Le propriétaire initial de la chienne en a été informé, mais on ignore s’il a réagi et s’il a l’intention de la récupérer. Le cas échéant, elle et ses chiots seront proposés à l’adoption après le sevrage de ces derniers.