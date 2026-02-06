Une petite chienne sauve la vie de sa maîtresse, encourageant la passante venue à son secours à poursuivre les premiers soins

Le courage ne se mesure pas à la taille, et Lola en est la preuve. Lors d’un arrêt anodin au cœur des grands espaces américains, cette petite chienne a su, par ses instincts et sa détermination, changer le cours d’une histoire qui aurait pu virer au drame.

Lola est une toute petite Maltipoo, ne pesant qu’un peu plus de 2 kg, mais elle est une véritable héroïne. Cette chienne aux yeux vairons a sauvé la vie de sa maîtresse et continue de la soutenir, des années après que cette dernière est passée tout près de la tragédie.

Durant l’été 2022, Jill Turner et Lola revenaient d’une visite familiale. Au cours du trajet en voiture, la jeune femme avait décidé de s’arrêter près des Uinta Mountains, en Utah (Etats-Unis), afin d’admirer le paysage.



Jill Turner

A l’époque, elle était en proie à la dépression et à une forte addiction à des médicaments qu’elle prenait après une intervention chirurgicale. “J’étais dans un état de détresse extrême. J'étais brisée mentalement”, raconte-t-elle à The Dodo . A ce moment-là, elle avait décidé de mettre fin à ses jours, ingérant un mélange d’alcool et de pilules.

Elle s’était effondrée, inconsciente. Lola avait alors couru vers des campeurs, attirant leur attention en tournant sur elle-même et en leur donnant des coups de museau. Elle les avait ensuite guidés jusqu’à sa maîtresse.

Une campeuse avait pratiqué un massage cardiaque sur Jill Turner en attendant l’arrivée des secours. Lola, elle, restait allongée sur le ventre de son humaine, tout en regardant la bonne samaritaine dans les yeux, comme pour l’encourager à poursuivre ses efforts. “Elle n'a pas lâché prise. J'ai l'impression que sa présence lui donnait la force de continuer”, se souvient sa propriétaire.



Jill Turner

“Elle me rappelle simplement que je suis une bonne personne”

Jill Turner a survécu à cette tentative de suicide. Même si elle n’a pas encore surmonté toutes ses difficultés, elle se porte nettement mieux aujourd’hui. Elle a toujours pu compter sur le soutien de son amie à 4 pattes. “Il y avait des moments où je n’arrivais pas à me lever, et je n’en avais pas envie, dit-elle. Lola restait allongée à mes côtés parce qu’elle savait, d’une manière ou d’une autre, ce dont j’avais besoin.”

“Elle me rappelle simplement que je suis une bonne personne et que j'ai de la valeur, poursuit Jill Turner. Je suis vraiment reconnaissante.”

Jill Turner

A présent, elle travaille dans un centre accueillant des femmes souffrant de dépression et de toxicomanie. Elle y emmène régulièrement Lola.

“Elle m’a sauvé la vie ce jour-là. Et je vous jure, elle continue de me sauver la vie chaque jour depuis”, conclut la rescapée.