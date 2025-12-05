Ce petit chien aveugle de 11 ans qui est à l’adoption déborde d’affection dès que quelqu’un lui accorde de l’attention (vidéo)

Rocky est un Chihuahua de 11 ans qui est actuellement à la recherche d’un foyer. Son refuge s’active pour lui trouver sa future famille, notamment à travers des vidéos montrant à quel point il est affectueux. Les internautes en sont aussi convaincus : Rocky a sa place auprès d’humains aimants.

Le petit chien a dû composer avec des défis depuis longtemps nous l’imaginons. Aveugle, il se débrouille comme il peut, y compris dans des environnements qui lui sont inconnus. Plein de vie, il aime par-dessus tout le contact humain, qui lui permet de laisser déborder toute sa tendresse.

@vintagepetrescue / TikTok

Une histoire bouleversante

Rocky a rejoint l’association Vintage Pet Rescue il y a peu. Le petit chien de 11 ans est aveugle et a sans doute connu une grande proximité avec les humains par le passé. À cause de son handicap, Rocky a mis en place des techniques pour se faire comprendre et se repérer dans son espace. Il a attendri le personnel du refuge dès son arrivée, documentait Parade Pets.

@vintagepetrescue / TikTok

« Il peut être nerveux »

En effet, du fait de sa cécité, Rocky se sent parfois en danger dans des environnement qu’il ne connaît pas, en particulier lorsqu’il est entouré de chiens. Il a sa méthode, expliquait un bénévole : « S’il rencontre d’autres chiens de manière inattendue, il aboie pour demande à ce qu’on lui fasse de la place ». Rocky se fait parfaitement respecter de cette manière.

@vintagepetrescue / TikTok

Un chien fan de bisous

Le petit pêché mignon du Chihuahua est les baisers qu’il adresse aux personnes qu’il rencontre. Le refuge expliquait « Quand il rencontre une nouvelle personne ou qu’il croise une personne qu’il connaît déjà, il est tellement excité et essaie de donner beaucoup de baisers ». Une vidéo revient sur cette réaction adorable qui montre que le chien est vraiment sociable.

Des petites habitudes craquantes

Les bisous ne sont pas le seul passe-temps de Rocky. La vidéo postée sur TikTok le montre, il aime aussi beaucoup dormir, sous ses couvertures. Il excelle aussi aux jeux de logique et de réflexion qui permettent d’obtenir des friandises. Le quotidien de ce chien sénior est bien rythmé, c’est aussi pourquoi il recherche sa future famille. Ces futurs humains devront être prêts à s’occuper pleinement du Chihuahua, qui a aussi besoin de soins réguliers, notamment de gouttes pour ses yeux. Le refuge souhaite faire le maximum pour que Rocky soit bientôt au chaud dans sa future maison.