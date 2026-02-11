Rejeté par sa famille après identification, ce chien errant trouve une âme bienveillante prête à l'aimer (vidéo)

Doté d’une puce électronique, Benjamin avait toutes ses chances de revoir sa famille. Mais cette dernière l’a tout simplement renié. Heureusement, le petit chien trouvé sur le bord de la route a fait une rencontre salvatrice.

Shelby Straub ne s’est jamais vraiment remise du décès de son chien, un Chihuahua Papillon (croisé avec un Épagneul Nain Continental). « Mon Marshmellow nous a quittés le 13 décembre 2022 et je n'ai jamais adopté de chien, car mon cœur le réclamait à nouveau », confie-t-elle à la rédaction de Newsweek.

En novembre dernier, un message publié sur Facebook a complètement changé sa vie. Il mentionnait un petit chien perdu, avec les traits d’un Chihuahua Papillon. « Elle expliquait que son mari, livreur pour Amazon, avait trouvé le chien au bord de la route, explique Shelby, la publication a suscité beaucoup d'intérêt, de commentaires et de partages, mais personne ne s'est manifesté pour réclamer l'animal. »

@storybyshelly I could understand if he got out by accident but when the vet calls the number associated with the microchip and the callers say ‘it’s not our dog’ … makes you wonder about humanity. Vet said based on dental he is likely just over a year old. #dog #puppy #rescue ? Ladyfingers - piano version - Harry Nicholson

Le chien était équipé d’une puce électronique d’identification

Déterminée à lui venir en aide, Shelby a pris en charge le va-nu-pattes et l’a emmené chez le vétérinaire. Alors qu’elle pensait l’adopter, le professionnel a découvert une puce électronique à jour…

Dans une vidéo publiée sur le compte TikTok @storybyshelly, la bonne samaritaine explique que le vétérinaire a appelé le numéro associé à la micropuce. À l’autre bout du fil, une voix a simplement répondu ces mots tranchants : « Ce n’est pas notre chien. » Comme le déclare Shelby, « cela donne à réfléchir sur l’humanité ».

En plus d’être rejeté par les siens, le toutou de 15 mois – nommé Benjamin – était infesté de vers et souffrait de la giardiose (maladie parasitaire qui se manifeste par de la diarrhée et des vomissements).

© @storybyshelly / TikTok (capture d'écran)

Une évidence

Soigné et entre de bonnes mains, le petit Benjamin pouvait enfin entrevoir l’aube d’un avenir meilleur. Pour Shelby, qui « n’adopte que des chiens de refuge », cette rencontre était comme une évidence.

« J’ai cherché un Papillon dans tout le pays, en vain, précise-t-elle, et pourtant, il a été abandonné à quelques rues de chez moi. Cette coïncidence me fait penser à un signe du destin. »

A lire aussi : Apprenant que sa chienne disparue 4 ans plus tard a été retrouvée, il parcourt 1500 km et traverse une tempête de neige pour la revoir

@storybyshelly Marshmellow was a papillon chihuahua. My new puppy is a chihuahua papillon. What are the odds of the same dog being dropped in my lap. Coincidence? No way. ? original sound - Ni/Co

D’après l’adoptante, le défunt Marshmellow aurait joué un rôle dans cette histoire depuis le pont de l’arc-en-ciel. Quoi qu’il en soit, Benjamin n’est peut-être pas retourné dans sa première famille, mais il a néanmoins trouvé un vrai foyer aimant pour la vie !