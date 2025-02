Chienne de concours et de thérapie, cette Barzoï participe à un prestigieux évènement canin avant de réconforter les victimes d'incendies

Rien ne semblait prédestiner Ziggy à devenir une chienne de concours. Cette femelle Barzoï de 4 ans était le plus petit chiot de sa portée, et sa propriétaire Randi Chylinski n’envisageait pas spécialement de la faire participer à des évènements de beauté, même si elle brillait déjà dans d’autres disciplines.

« Nous avions commencé à faire de l'obéissance et elle avait beaucoup aimé cela, raconte sa maîtresse à CBS News. J'ai alors pensé : essayons quelque chose de différent, comme une exposition canine ».



Randi Chylinski / CBS News

Ziggy a pris part à plus de 200 concours depuis. « C'est presque un week-end sur deux, si nous pouvons nous le permettre », explique Randi Chylinski.

Toutes 2 sont originaires du Michigan, mais elles se rendent aussi très souvent en Californie, où la jeune femme exerce le métier de coordinatrice de post-production sur des émissions de télévision.

« Elle aime se connecter avec les gens »

Le binôme y retournera d’ailleurs très prochainement pour donner à Ziggy l’occasion de réconforter quelques-unes des nombreuses familles affectées par les terribles incendies ayant récemment sévi sur la région de Los Angeles. L’élégante Barzoï intervenait déjà en tant que chienne de thérapie dans des hôpitaux de Detroit (Michigan), et ce, depuis des années. « Elle aime se connecter avec les gens », dit son humaine.



Randi Chylinski / CBS News

A lire aussi : Cet homme se plaint que son chien est trop gâté mais sa femme le surprend en train de le choyer comme un enfant (vidéo)

Avant de se mettre au service des victimes californiennes, Ziggy ira à New York pour participer au célèbre Westminster Kennel Club Dog Show, l’un des concours canins les plus prestigieux et les plus anciens au monde. En prenant part à cet évènement qui connaît sa 149e édition cette année, elle est en lice pour succéder à Piper, la lauréate 2024 dans la catégorie des Lévriers Russes.

« Les enjeux sont élevés, mais elle peut aller jusqu’au bout. Elle est prête pour ça », assure sa Randi Chylinski.