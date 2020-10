Un Chihuahua handicapé devient le chien "le plus héroïque" des États-Unis lors "American Humane Hero Dog Awards"

Photo d'illustration - © American Humane

Pour l’aide qu’elle apporte aux animaux nés malades ou handicapés, MacKenzie a été honorée lors des American Hergo Dog Awards la semaine dernière. Cette chienne, elle-même souffrant de handicap, a su surmonter ses difficultés pour se mettre au service des autres.

En début de semaine dernière avaient eu lieu les « American Humane Hero Dog Awards », qui célébraient d’ailleurs leur 10e anniversaire. MacKenzie, une femelle Chihuahua, a été élue chien « le plus héroïque » des Etats-Unis lors de cet évènement, comme le rapporte People.

Directeur de l’association American Humane, Dr. Robin Ganzert a rappelé, dans un communiqué, que : « Les American Humane Hero Dog Awards ont été créés pour honorer quelques-uns des héros les plus extraordinaires du monde ». Cette cérémonie rend hommage à des chiens héroïques, qui « ont sauvé des vies sur le champ de bataille, réconforté des personnes malades et âgées » notamment.

Pesant moins de 2 kg, MacKenzie a vu le jour à Hilton, dans l’Etat de New York, en présentant une fente labiale et en souffrant de pneumonie. Malgré le handicap et la maladie, elle a trouvé la force de surmonter toutes les difficultés, jusqu’à devenir une source de réconfort et d’inspiration.

Pour le compte de la Mia Foundation, la chienne endosse le rôle de maman de substitution pour les jeunes animaux recueillis par cette organisation. Ceux-ci sont nés handicapés et ne peuvent rester avec leurs mères. C’est donc là que MacKenzie intervient. Elle en prend soin, quelle que soit leur espèce. Elle les réconforte, allaite, nettoie, leur apprend à jouer, les aide à se socialiser…

Ce n’est pas tout, puisque la Chihuahua fait aussi le tour des écoles pour être présentée aux enfants, et leur montrer que les personnes et animaux au physique différent méritent aussi qu’on apprenne à mieux les connaître.

MacKenzie a été élue à la faveur de votes du public et choisie par un panel de célébrités connues pour leur amour et leur engagement envers les animaux. Citons, parmi celles-ci, les acteurs Daniel Henney, Jamie Chung, Erik Estrada, Danielle Fishel, Marcus Scribner ou encore Wendi McLendon-Covey.