Une chienne autrefois négligée obtient une seconde chance et sauve aujourd'hui la vie des autres

En 2019, une chienne nommée Harper a été sauvée d’une vie de misère avec 22 congénères aux États-Unis. Après son sauvetage, elle est devenue une véritable héroïne dans la recherche de personnes disparues et a reçu un prix pour son travail remarquable.

Il y a 5 ans, Harper a été sauvée avec 22 autres chiens de négligence. Les animaux étaient entassés et n’avaient pas les soins nécessaires à leur santé. À la suite de cette importante opération de sauvetage, la boule de poils à la robe noire a poussé les portes du refuge de la Humane Society of the Black Hills, situé dans le Dakota du Sud.

Remarquant le potentiel de certains rescapés, les membres de l’équipe ont contacté la Search Dog Foundation, qui recrute et forme des chiens de sauvetage. Après 4 jours d’évaluation, l’organisation a déterminé qu’Harper serait un excellent chien de recherche en cas de catastrophe. C’est ainsi qu’en janvier 2020, la jolie puce a commencé à suivre un programme de formation spécifique.

© ASPCA

Harper fait le bien autour d’elle

Comme l’explique un article publié dans les colonnes du magazine People, l’ex-chienne de refuge a appris à rechercher les personnes disparues lors de catastrophes naturelles. Brillante dans son domaine, Harper a obtenu son diplôme en mai 2021.

Par la suite, elle a rencontré son partenaire, le pompier Edward Ruiz, originaire de Los Angeles. Le duo a travaillé main dans la patte, et a reçu une certification lui permettant d’aider les gens du monde entier pendant une crise.

Edward et Harper ont notamment été déployés en Floride après le passage de l’ouragan Ian, mais aussi à Hawaï après les feux de forêt. Sur le terrain, la boule de poils utilise ses compétences pour trouver des personnes coincées sous les débris, par exemple.

Une chienne récompensée pour son talent

Le dévouement de Harper et son excellent travail de sauvetage lui ont valu une belle récompense. En 2024, l'ASPCA Humane Awards lui a décerné le prix du Chien de l’année. Une superbe reconnaissance, quel parcours !

Tous les ans, l’ASPCA Humane Awards récompense les personnes et les animaux ayant utilisé leurs talents pour changer positivement la vie des autres, et défendre le bien-être animal.