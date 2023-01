Oscar, le chien amputé et naguère victime de l’indifférence humaine, a trouvé « chaussure à sa patte » ! (Vidéo)

Souvenez-vous : le 30 août dernier, Woopets a partagé l’histoire d’ Oscar, un chien blessé et victime de l’indifférence humaine. Après avoir subi l’errance, la peur et la souffrance, la pauvre bête a désespérément tenté de se relever sur ses 3 pattes. Heureusement, il a pu compter sur l’aide précieuse des bénévoles d’Adopt Don’t Shop et d’Elias and friends, 2 associations œuvrant au quotidien pour le bien-être de nos amis les animaux.

La nuit finit toujours par céder sa place au jour. Le soleil, espoir lumineux d’un lendemain meilleur, laisse éclater ses rayons dans cette mare d’encre noire. Oscar, un chien confronté aux affres de l’errance, a accueilli l’aube telle la promesse d’une vie heureuse.

En sillonnant les rues de Beyrouth (Liban) à la recherche d’eau, de nourriture et d’attention, l’animal a été victime d’un accident terrible avec une voiture. À la suite du choc, un os est sorti de son lit et a pointé le bout de sa tête hors du corps de son hôte. Les mots ne seront certainement jamais assez forts pour décrire la souffrance du va-nu-pattes…

Plus tard, les bénévoles d’Adopt Don’t Shop l’ont découvert seul avec sa blessure ainsi que sa détresse, dans le silence de la froideur et de l’indifférence humaine. Grâce à cette rencontre salvatrice, Oscar a fait ses adieux à la solitude et aux divers maux qui s’étaient agrippés à lui.

En octobre 2021, le rescapé a été amputé du membre arrière droit. Parfaitement soigné et cajolé par ses bienfaiteurs, il a littéralement repris du poil de la bête !

Malgré toutes les épreuves endurées, Oscar ne tenait « pas rigueur aux humains de ses mauvaises expériences ». Par la suite, il a été placé sous l’aile de l’association Elias and friends, qui s'est donné pour mission de le faire adopter.

Actif, joueur et très câlin, notre petit héros a attendu de patte ferme la famille de ses rêves. Ce qu’il ne savait pas encore, c’est que le soleil n’avait toujours pas fini de briller pour ses beaux yeux !

Un retour en enfance

Au cours du mois de septembre, l’étoile filante représentant le vœu le plus cher d’Oscar a quitté le firmament pour se matérialiser sur terre. Grâce à notre article publié en août, la boule de poils a attiré l’attention de plusieurs familles françaises !

« Notre choix s’est porté sur l’une d’elles, composée de 2 jeunes enfants et de 2 parents qui ont toujours eu des chiens dans leur vie, nous a expliqué Marie-Pierre, ayant perdu il y a quelques mois leurs 2 chiennes de vieillesse, il était difficile pour eux de vivre sans chien à la maison. C'est aussi une manière de rendre hommage à leurs chiennes en adoptant Oscar qui a vécu l'enfer. »

Après moult tribulations, le canidé s’est envolé vers la France pour intégrer ce foyer providentiel. Et les esquisses de sa nouvelle vie s’avèrent prometteuses !

Patients, attentifs et connaissant bien le comportement des chiens, ses adoptants lui offrent tout ce dont il a toujours rêvé. Oscar découvre non seulement l’herbe et les multiples essences de la nature, mais aussi la chaleur d’un foyer, la sécurité, ainsi que l’amour.

Doté d’une sensibilité « très particulière et fine », cet animal empreint d’attention accourt toujours vers un enfant en larmes. En plus d’avoir juré fidélité à ces 4 humains, il s’est entiché d’une adorable peluche en forme de canard, qu’il a lui-même choisie dans un magasin. « Oscar retombe en enfance ! », s’est enthousiasmée notre interlocutrice.

Le cœur du chien ayant toujours connu l’âpre solitude, peut enfin battre au rythme du bonheur et chanter ce doux refrain : « Je fais partie d’une famille. »

A lire aussi : Après le décès de sa patiente, une infirmière prend la plus belle des décisions au sujet du chien de la défunte

Crédits photo : Elias and friends