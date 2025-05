Après avoir passé 11 interminables années en refuge, cette adorable chienne voit enfin son rêve le plus cher se réaliser

À l’époque où elle est arrivée au refuge Second Chance Shelter, situé à Boaz en Alabama (États-Unis), Fiona (à l’époque prénommée Fergie) avait environ 2 ans. Malheureusement, ce qui ne devait être qu’un séjour de quelques mois s’est transformé en une vie entière… Les semaines ont passé, puis les mois et les années. Au total, la chienne aura passé plus de 11 ans au sein de l’établissement. “C’est une fifille très réservée”, assurait alors un porte-parole du refuge. Un trait de caractère qui est probablement la cause directe de son son séjour prolongé en box… Malgré tout, chaque année, le 25 février, les bénévoles tenaient fermement à célébrer l’anniversaire de l’adorable boule de poils. Une fête à la fois empreinte de joie, mais aussi de tristesse face à l’ignorance des potentiels adoptants…

© Lindsey Lees-Decker / Facebook

Une vie enfermée

Le 27 février 2024, 2 jours seulement après le 13ème anniversaire de Fiona, le refuge a tenu à poster son histoire sur Facebook. “Aucun chien ne devrait avoir à vivre autant d'années dans un refuge”, pouvait-on lire sur l’émouvante publication. Puis, par chance, Fiona a ensuite été acceptée au Albert’s Dog Lounge, basé un millier de kilomètres plus loin à Whitewater dans l’État du Wisconsin. Ce refuge se charge d’accueillir uniquement les chiens séniors afin de les placer en famille d’accueil et de les aider à trouver un foyer pour la vie. Lindsey Decker, vice-présidente de l’association, qui a pris Fiona sous son aile. Pendant quelques semaines, la chienne a vécu une vie de rêve, enchaînant les balades, les séances de jeu et les rencontres avec de nouveaux congénères. Elle a même pu découvrir la neige pour la toute première fois !

La roue tourne

Puis, Carrie Saskowski, habitante de Greenfield, a croisé la route de Fiona, d’abord en ligne, et enfin en vrai. Le coup de foudre a été immédiat. “J’ai vu son histoire en ligne et j’ai été submergée par la tristesse en apprenant qu’elle était restée si longtemps au refuge…”, a-t-elle raconté au Kansas City Star. C’est ainsi que, peu de temps après son 13ème anniversaire, Fiona a enfin trouvé sa famille pour la vie. Elle mène aujourd’hui une vie paisible, entourée d’amour et de bienveillance.