Mobilisé sur un cas de disparition inquiétante, un chien policier fait honneur à sa réputation en résolvant la situation en seulement 30 minutes

D’après la police du Cheshire en Angleterre, une personne vulnérable et « à haut risque suicidaire » a été retrouvée saine et sauve par un chien policier après avoir fait l’objet d’une alerte pour disparition inquiétante. Des faits que rapporte le Warrington Guardian.

La disparition en question avait été signalée très tôt le matin du samedi 5 avril 2025 à Warrington, dans l’ouest du pays.

Les forces de l’ordre ont mobilisé plusieurs équipes, dont des unités cynophiles. Toro, un Berger Hollandais dont la réputation n’est plus à faire, faisait partie de l’important dispositif de recherche déployé, aux côtés de son maître-chien l’officier McDonough.



Cheshire and North Wales Police Dogs / Facebook

Toro comptait déjà de nombreux sauvetages à son actif, en particulier des personnes ayant des tendances suicidaires ou aux prises avec l’addiction aux stupéfiants.

Il avait également contribué à de multiples arrestations de délinquants et criminels de toutes sortes. Début mars 2025, par exemple, le quadrupède avait débusqué un homme suspecté de violences domestiques et qui s’était caché au milieu de la végétation. L’individu avait également volé un véhicule et avait été appréhendé au volant de celui-ci en compagnie de 3 passagers. Le chien policier avait empêché tout ce beau monde de poursuivre sa folle cavale.

En ce qui concerne la dame disparue à Warrington, la police a été contactée à son sujet à 4 heures du matin. Toro l’a retrouvée à 4h30 sur le parking d’un concessionnaire automobile. La personne a été ramenée chez elle en toute sécurité.

Un véritable héros

Une fois de plus, le Berger Hollandais a permis à ses collègues humains de résoudre une situation délicate en un temps record. Ce faisant, il a sauvé une précieuse vie, comme il l’avait fait à maintes reprises auparavant.

A lire aussi : Margot, chienne à la joie contagieuse, élue "chien de refuge le plus mignon de l'année" 2 ans après son sauvetage

En septembre 2022, Toro et son maître-chien s’étaient vu remettre le « Prix du Binôme du Lutte contre le Crime » (Crime Fighting Duo Award) de la part de l’organisation Thin Blue Paw Foundation, qui prend soin des chiens policiers à la retraite.