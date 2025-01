Ce chien qui n’avait jamais connu le bonheur est perturbé en voyant sa queue remuer pour la première fois (vidéo)

Rhonda est une sauveteuse d’animaux aguerrie. Elle panse le cœur des boules de poils les plus brisées, comme Amber. Cette chienne rasait les murs quand la bienfaitrice l’a rencontrée. Mais après un an de cohabitation, elle a appris ce qu’était le bonheur et a même été surprise par cette découverte !

Rhonda est une femme au cœur immense. Au cours de l’année 2024, elle a aidé plus de 130 chiens et ne compte pas s’arrêter là. L’un de ses sauvetages, Amber, est la preuve que la bienveillance et l’amour peuvent faire des miracles. En effet, la chienne revient de loin et s’est métamorphosée.

Quand elle l’a rencontrée pour la première fois, Rhonda savait qu’aider cette chienne en détresse ne serait pas une mince affaire. La femelle, tout juste mère de 5 chiots, souffrait d’un trouble du stress post-traumatique sévère.

La bonne samaritaine avait beau tenter de la rassurer et de lui faire comprendre que tout irait bien désormais, mais rien n’y faisait : « Tout mouvement et chaque son l'arrêtaient. Elle s'allongeait aussi bas sur le sol et loin dans le coin qu'elle le pouvait en espérant que personne ne la remarquerait » décrivait la bienfaitrice sur les réseaux sociaux.

Un long travail de réhabilitation

Cette dernière savait qu’elle devait laisser suffisamment de temps et d’espace à sa protégée. Pendant une année complète, elle s’est montrée patiente et douce envers elle afin de gagner sa confiance. Chaque petit progrès était une grande victoire pour la femme, qui a toujours cru en son invitée canine.

Récemment, dans une vidéo postée sur son compte TikTok et relayée par Pethelpful, les utilisateurs de la plateforme découvraient l’une des grandes avancées de la boule de poils. Puisque Amber souffrait tant auparavant, elle ne remuait pas la queue de bonheur. Alors, en découvrant que celle-ci pouvait bouger, la chienne était un peu confuse. Pourtant, c’était bel et bien le signe qu’elle était heureuse quand sa bienfaitrice faisait attention à elle.

Amber came to me as a frightened mom with five puppies. Any movement and every sound shut her down. She would lie as low to the floor and far back in the corner as she could just hoping nobody would notice her. This is after a year of love, regular meals and a warm safe bed. She responds well to my voice but heard a noise that made her nervous so back to her bed under my desk.

Amber ne le sait peut-être pas encore, mais elle est en train de découvrir le bonheur. Les internautes ont été particulièrement touchés par cette vidéo et certains ont réagi dans la section des commentaires, partageant leur propre expérience : « Les chiens qui guérissent de leur syndrome de stress post-traumatique m'inspirent pour continuer à guérir le mien. Amber est une âme courageuse et un excellent modèle », écrivait une internaute.

Amber a encore du chemin à parcourir pour se sentir mieux dans ses pattes, mais elle peut compter sur le soutien sans faille de sa maîtresse.