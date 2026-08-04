En faisant une pause dans une station-service, il ne s'attendait pas à adopter un chiot (vidéo)

Adopter un chien ne s'improvise pas. Sam Coady en était convaincu, au point de s'être promis de ne rien forcer. Pourtant, une simple pause dans une station-service en Alaska (États-Unis) a suffi à faire voler tous ses plans en éclats, et ce pour le plus grand bonheur d'un petit chiot nommé Moose !

Et si votre futur meilleur ami vous attendait au coin de la rue ou même dans une station-service ? C'est ce qui est arrivé à Sam Coady qui avait décidé de n'adopter un chien que si la vie lui en donnait l'occasion. Ce jour-là, en s'arrêtant dans une station-service d’Alaska (États-Unis), le jeune homme pensait simplement faire une pause, mais comme le souligne le média Cheezburger qui a relayé l’histoire, le destin avait décidé de s’en mêler...

Une adoption surprise

Parti en Alaska avec l'unique objectif de récupérer un camion acheté aux enchères, Sam était loin d'imaginer que ce voyage allait changer le cours de sa vie. Après avoir trouvé un emploi à Fairbanks et découvert un quotidien au plus près de la nature, une nouvelle rencontre est venue bouleverser son existence : celle de Moose, un chiot croisé Berger-Husky.

© @samcoady13 / Instagram

Depuis toujours, Sam rêvait d'avoir un chien, mais il souhaitait attendre le bon moment, conscient de la responsabilité qu'implique une adoption après avoir été famille d'accueil pour un Husky. Le hasard en a décidé autrement.

Lors d'une pause dans une station-service près d'Anchorage, il est tombé sous le charme de Moose, un adorable chiot proposé à l'adoption. Pour Sam, c'était un véritable signe du destin : impossible de reprendre la route sans lui. Depuis ce jour, les 2 compagnons ne se quittent plus.

Entre cabane, nature et escapades : la nouvelle vie de Moose

Depuis son adoption, Moose a découvert une vie bien différente de celle d'un simple chien de compagnie. Entre les grands espaces de l'Alaska, les escapades en pleine nature et le quotidien aux côtés de Sam, le jeune toutou est devenu un véritable compagnon d'aventure. Il accompagne son humain partout, notamment au travail, et partage avec lui chaque nouvelle expérience.

© @samcoady13 / Instagram

À travers ses vidéos Instagram, Sam Coady raconte cette vie hors du commun en Alaska et montre le lien unique qui s'est créé avec Moose pour le plus grand bonheur des internautes qui voient le toutou grandir sous leurs yeux. On peut dire que son adoption était plutôt inattendue, mais qu’elle est tout aussi réussie !

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L’info Woopets – Quelles questions doit-on se poser avant d'adopter un chien ?

Adopter un animal est une belle aventure, mais c'est aussi un engagement sur plusieurs années. Avant de craquer pour une petite boule de poils, mieux vaut prendre le temps de réfléchir. Demandez-vous par exemple :