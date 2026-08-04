« Il est tellement heureux », un Golden Retriever fou de joie en découvrant la plage pour la première fois (vidéo)

Comme nous autres humains, nos fidèles compagnons à 4 pattes découvrent le monde et vivent leurs premières fois. Bodie, un Golden Retriever, a récemment profité de sa première journée à la plage. L’adorable chien s’est amusé sur le sable, a pu se baigner et contempler l'océan. Son état d’excitation a ému sa famille et les internautes qui le suivent sur TikTok.

Sur le compte TikTok @goodboybodie, les 362 000 abonnés suivent les aventures d’un adorable Golden Retriever répondant au nom de Bodie. Sophie, son adoptante, fait tout son possible pour lui offrir la vie qu’il mérite et le rendre heureux. Le brave toutou l’accompagne absolument partout !

Dans une vidéo diffusée le 23 juillet sur le réseau social et relayée par le média Pet Helpful, on apprend que la jeune femme et son conjoint l’ont emmené pour la première fois à la plage. Le couple a filmé la réaction attendrissante du chien, qui était empreint d’excitation lors de cette journée mémorable au bord de l’océan.

© @goodboybodie / TikTok (capture d'écran)

« Du plaisir au soleil »

Ce jour-là, Bodie a pu se baigner, creuser dans le sable et admirer un magnifique coucher de soleil en compagnie de ses humains préférés. Le petit ami de Sophie l’a même aidé à fouiller dans le sol.

La joie contagieuse du Golden Retriever qui vivait sa première journée à la plage s’est répandue auprès de ses abonnés, qui « n'arrivaient pas à s'arrêter de sourire en regardant ça ».

© @goodboybodie / TikTok (capture d'écran)

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été visionnée des milliers de fois. « Il est tellement heureux », souligne une utilisatrice du réseau social. « Il est tellement beau ! Génial ! Du plaisir au soleil, sur le sable et à la mer », ajoute une autre internaute.

Cette tendre scène nous rappelle à quel point nos amis à 4 pattes se contentent de peu tant qu’ils sont auprès de leur famille, et qu’ils méritent tout le bonheur du monde !

🏖️ Comment préparer mon chien à la plage ? ⚠️ Quels dangers guettent mon chien à la plage ? 🐕 D'autres aventures de Golden Retrievers Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Le conseil de Woopets : comment choisir la bonne plage et éviter les dangers pour votre chien ?

Avant de partir à la plage avec Médor, vérifiez si son accès est autorisé, car les règles changent selon les communes et les périodes de l’année. Nous vous conseillons de privilégier un endroit calme, avec suffisamment d’espace pour éviter les conflits avec les autres usagers et permettre à votre fidèle compagnon de se déplacer en toute sécurité.

Observez l’état de la plage avant de vous installer. Les cailloux, les coquillages, les déchets ou les hameçons oubliés peuvent provoquer des blessures. La qualité de l’eau mérite également votre attention. Une eau trouble, la présence d’algues ou une interdiction de baignade sont autant de signaux qui doivent vous inciter à choisir un autre site.

Surveillez aussi les conditions de baignade. Les vagues, les courants, les bâches et les fortes marées peuvent mettre votre toutou en difficulté, même s’il nage bien. Et si votre partenaire canin est peu à l’aise dans l’eau, vous pouvez lui mettre un gilet de protection.

De même, pensez à son confort. Emportez de l’eau fraîche, une gamelle, un parasol ou un abri pour qu’il puisse se mettre à l’ombre, ainsi qu’une serviette pour le sécher après la baignade. Ces quelques précautions permettent de profiter de la plage tout en limitant les risques pour sa santé et sa sécurité.