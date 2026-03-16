« Elle n'a aucune idée qu'elle est différente », malgré sa patte pas comme les autres, cette chienne est aussi vive que sa fratrie

Alors qu’elle avait été abandonnée au bord d’une route en compagnie de ses frères et sœurs, Dahlia, une adorable chienne noire, a été secourue par un refuge de Caroline du Nord. Différente en raison d’une patte malformée, la petite chienne énergique et pleine de vie attend désormais de trouver son foyer pour toujours.

Trouvée dans une boîte laissée au bord d’une route de Caroline du Nord (États-Unis) aux côtés de ses 6 frères et sœurs, Dahlia, une petite chienne noire, a été recueillie par la SPCA du comté de Lenoir. Couverts de puces et infestés de vers, les chiots ont aussitôt été pris en charge pour être soignés. Après quelques jours, tous semblaient en bonne santé. Pourtant, Dahlia présentait un petit problème qui attirait l’attention de ses sauveteurs.

L’une de ses pattes était différente

En effet, l’une de ses pattes avant était malformée, sans que personne ne puisse dire s’il s’agissait d’un problème congénital ou si cela était dû à une blessure. Ne semblant pas en souffrir, la chienne se déplaçait avec aisance, et ne se souciait pas de ce problème.

« Elle n'a aucune idée qu'elle est différente », expliquait Tiffinie Jarman, de la SPCA au média The Dodo. « Dahlia se bagarre, court et s'ébroue comme les autres. »

Il n’y a que lorsqu’elle court que l’on peut vraiment constater cette différence, et malgré cela, elle n’est pas dérangée dans ses mouvements.

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Une plaie s’est formée à sa cheville

Le seul souci résidait dans la plaie qui s’était formée sur sa patte, comme le précisait Tiffinie Jarman. « En fait, elle a déjà une plaie de pression à la cheville, due à son utilisation constante pour marcher et courir », a déclaré Mme Jarman. Un détail non sans importance, qui a amené l’équipe de la SPCA à la faire examiner par le vétérinaire. Il convient désormais de trouver la meilleure solution pour la chienne. Si l’éventualité d’une amputation n’est pas écartée dans le cas où cette malformation lui causerait des difficultés au quotidien, ses bienfaiteurs sont catégoriques : quoi qu’il arrive, la chienne saura rester elle-même, vive et joyeuse.

Quelques jours après avoir été trouvés au bord de cette route, les 6 autres chiots ont d’ores et déjà été placés à l’adoption. Dahlia, quant à elle, attend que le vétérinaire confirme qu’elle est en bonne santé avant de pouvoir trouver un foyer pour la vie.