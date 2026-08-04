Attaquée par un alligator, une Yorkshire de 6 ans survit à une lourde opération et entame une longue convalescence

Grièvement blessée après avoir été happée par un alligator, Zoe a échappé au pire grâce à une prise en charge vétérinaire d’urgence. Après une opération de 3 heures et plusieurs jours de soins, la petite Yorkshire a retrouvé sa maison où elle poursuit désormais sa récupération.

Zoe a survécu à une attaque d'alligator alors qu'elle se trouvait chez elle. Cette chienne a dû subir une lourde intervention chirurgicale et s'en remet tranquillement à la maison, rapporte WINK .

Yorkshire Terrier de 6 ans, Zoe se trouvait sur la propriété de ses maîtresses, Laura Dumovich et Alice Trowbridge, à Englewood en Floride (Etats-Unis) quand l'attaque a eu lieu le mardi 28 juillet 2026. D'habitude, Zoe ne s'éloignait pas d'Alice Trowbridge et ne s'approchait pas de l'eau, mais à ce moment-là, elle s'était aventurée à 5 ou 6 mètres du patio et était à proximité de la digue.

Ses cris ont alerté le duo qui s'est empressé de la rejoindre. Ses humaines l'ont alors retrouvée blessée et terrifiée.

Elles n'ont pas vu l'alligator, mais des voisins ont indiqué par la suite en avoir aperçu un dans le secteur. D'après ces témoins, il était plutôt de petite taille, mesurant environ 1,80 mètre. Ce qui expliquerait pourquoi il n'avait pas traîné Zoe dans l'eau.

Laura Dumovich et Alice Trowbridge ont d'abord tenté d'emmener Zoe à leur clinique vétérinaire habituelle, mais celle-ci était fermée. Ils l'ont conduite à un autre établissement à Port Charlotte, une trentaine de kilomètres plus loin, mais le personnel n'a pu que stabiliser la chienne, ne disposant pas de l'équipement nécessaire pour l'opérer. Elle a donc été transférée à une 3e clinique à Lakewood Ranch, à une centaine de kilomètres d'Englewood.



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6 à 8 semaines de convalescence pour Zoe

La Yorkshire a subi une opération de 3 heures. Elle souffrait de 5 fractures des côtes, à cause desquelles ses poumons s'étaient affaissés. Les vétérinaires ont dû retirer une partie de l'un d'eux et reconstruire sa cage thoracique. Par ailleurs, Zoe présentait des plaies perforantes qui ont été nettoyées et suturées.

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Après l'intervention, elle a passé la nuit en soins intensifs, puis a séjourné dans une chambre à oxygène. Elle a pu rentrer à la maison le vendredi 31 juillet pour poursuivre sa convalescence. Elle continue de recevoir un certain nombre de traitements, notamment des antibiotiques, des antidouleurs et des anti-inflammatoires.



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D'après Laura Dumovich et Alice Trowbridge, Zoe se montre extrêmement résiliente et courageuse. Ses côtes devraient guérir d'ici 6 à 8 semaines.

L’info Woopets : pourquoi les chiens de petite taille sont-ils plus vulnérables face aux attaques d’animaux sauvages ?

Les chiens de petit gabarit, comme les Yorkshire Terriers, sont plus exposés au risque d'être attaqués lorsqu’ils sont confrontés à un animal beaucoup plus puissant. Leur poids réduit et leur morphologie les rendent plus sensibles aux traumatismes provoqués par une morsure, un coup ou une secousse.

Face à un prédateur ou à un animal agressif, ils peuvent être plus facilement attrapés et déplacés. Une blessure qui semblerait limitée en apparence peut également cacher des lésions importantes, notamment au niveau de la cage thoracique ou des organes internes.

Leur récupération peut aussi demander une surveillance accrue après un accident, car ils disposent de moins de réserves physiques qu’un chien de grande taille. En cas d’attaque ou de chute, un examen vétérinaire est donc recommandé, même si les blessures visibles semblent peu impressionnantes.