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Un papa surprend ses enfants avec un chiot Golden Retriever et déclenche une immense réaction de joie (vidéo)


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C'est une scène simple mais particulièrement touchante que le compte Instagram @houseof.fergus a récemment partagé. En rentrant chez lui, un père a en effet créé un moment de joie pure en présentant à ses enfants leur nouveau compagnon à 4 pattes : un chiot Golden Retriever. Une scène pleine d'émotions qui a, bien sûr, immédiatement conquis les internautes.

Illustration : "Un papa surprend ses enfants avec un chiot Golden Retriever et déclenche une immense réaction de joie (vidéo)"
© @houseof.fergus / Instagram

Il y a des moments qui restent gravés à vie et celui capturé dans cette vidéo en fait partie ! Partagée sur Instagram, cette publication montre l’instant précis où un papa rentre à la maison en tenant dans ses bras un adorable chiot Golden Retriever roux afin de surprendre sa famille. La touchante réaction de ses enfants ne se fait pas attendre…

Une surprise inoubliable

Dans cette émouvante vidéo relayée par DogTime, ce papa a vraiment réservé une belle surprise à ses enfants ! En arrivant près de la maison, on le voit sortir de sa voiture en tenant délicatement un petit chien tout duveteux dans ses bras. Curieux et encore calme, le chiot Golden observe alors son nouvel environnement sans se douter de ce qui l’attend.

Illustration de l'article : Un papa surprend ses enfants avec un chiot Golden Retriever et déclenche une immense réaction de joie (vidéo)

© @houseof.fergus / Instagram

Dès que les enfants de la famille l’aperçoivent depuis le balcon, c'est une explosion de joie. Ils accourent sans attendre, cherchant à caresser la petite boule de poils. On sent alors que l’émotion est à son comble : les rires et les câlins envahissent la scène, tandis que leur papa s’agenouille pour leur présenter le nouveau venu. Un pur moment de bonheur !

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Une scène adorable qui fait craquer Internet

La vidéo de cette scène pleine de tendresse a rapidement fait fondre le cœur des internautes, qui n’ont pas tardé à réagir avec enthousiasme et humour dans les commentaires. Beaucoup ont évoqué la réputation bien connue des Golden Retrievers, et notamment leur énergie débordante et leur côté attachant. D’autres ont plutôt laissé des messages admiratifs comme « Trop mignon ! » ou « Excellent choix ! ».

A lire aussi : Un adorable chiot Golden Retriever passe de la peur à la joie en rencontrant des cochons pour la première fois (vidéo)

Illustration de l'article : Un papa surprend ses enfants avec un chiot Golden Retriever et déclenche une immense réaction de joie (vidéo)

© @houseof.fergus / Instagram

Les nouveaux admirateurs de cet adorable chiot, nommé Fergus, et de sa nouvelle famille pourront continuer à suivre leurs aventures sur le compte Instagram entièrement dédié au petit toutou. Encore modeste mais déjà suivi par une communauté grandissante, ce compte présente avec humour le chiot comme « un vrai bébé » qui « n’obéit qu’à son papa » et qui fait pleins de petites bêtises. Une description qui ne rend que plus attachante encore cette adorable boule de poils qui a déjà tant apporté de bonheur à sa famille !

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