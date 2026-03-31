Chienne de thérapie, Bali œuvre toute l’année pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

Bali, une Royal Bourbon de 6 ans, travaille en binôme avec Elissa, et ensemble, elles vont à la rencontre des personnes âgées pour apporter joie, « convivialité », et la perspective de quelques progrès. Le duo exerce à Sanary-sur-Mer (Var) depuis plusieurs années maintenant et contribue grandement à illuminer le quotidien des résidents de la résidence Palmera. La médiation animale est une passion, nous le comprenons grâce à cette propriétaire qui a débuté dans les EHPAD en tant qu’animatrice.

L’idée d’intégrer la médiation animale à son travail part d’un constat. À ses débuts, la Varoise étant passée par Paris éprouvait des difficultés et confiait à Actu Toulon : « Je n’arrivais pas à créer de connexion avec les résidents ». Un jour, elle a eu l’idée d’emmener son chien au travail et ce fut le déclic : « Des personnes qui ne souriaient jamais se sont mises à réagir », expliquait-elle. Elissa a ensuite fait la rencontre de Bali, une chienne aux nombreuses qualités qui fait toujours l’unanimité. Elles sont actives sur le territoire à travers leur projet Médiation Animale Toulon.

Marie Neaud / Actu Toulon

« On les voit tout de suite épanouis »

Rencontrée dans un refuge et particulièrement réceptive, Bali a été formée à la médiation animale. Très vite, elle a pu suivre Elissa sur son lieu de travail, munie de ses chaussons qui l’empêchent de griffer ses interlocuteurs par inadvertance. Dès qu’elle entre dans une pièce, le visage des résidents s’éclaire, y compris chez ceux qui n’apprécient pas forcément les chiens.

Réunies dans une salle, les personnes âgées se voient proposer la possibilité d’interagir avec la chienne et au-delà de pouvoir la caresser, elles ont l’occasion de « travailler la motricité […] en lui donnant des friandises à l’aide d’une pince ». L’impact positif de cette médiation est évident, notamment sur les fonctions cognitives et l’estime de soi.

Actuellement, Elissa et Bali interviennent dans l’unité spécialisée qui abrite les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou touchées par des pathologies comportementales. « C’est extrêmement gratifiant », ajoutait l’animatrice qui affirmait aussi pouvoir compter sur sa partenaire canine qu’elle « connait par cœur ».

Marie Neaud / Actu Toulon

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Quelles sont les règles d’or de la thérapie canine ?

La thérapie canine, aussi appelée cynothérapie est une pratique assez récente dont les effets sur le terrain (en EHPAD, mais aussi en crèche ou dans des instituts médicaux) sont largement reconnus. L’objectif est d’introduire un animal dans un lieu de vie afin qu’il apporte du soulagement à ses interlocuteurs, souvent atteints de maladies ou de troubles.

Bien formé et encadré, le chien doit avoir un seul référent sur place. Ses temps de « travail » doivent être encadrés afin de le préserver. Dans cette relation triangulaire atypique, entre le chien, son référent et le patient, le respect et l’attention aux limites de chacun doivent être au cœur.