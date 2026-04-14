« Arrêtez, c'est adorable ! », une chienne Golden Retriever âgée prend un lapin pour son bébé (vidéo)

Certains chiens prennent leur rôle maternel très au sérieux ! Une Golden Retriever âgée l’a récemment prouvé en traitant un petit lapin comme son propre chiot, le couvrant de bisous et le câlinant avec soin. La vidéo de cette complicité improbable a rapidement conquis le cœur de milliers d’internautes.

Les Golden Retrievers sont réputés pour être naturellement attentionnés et compatissants, des qualités qui leur permettent de devenir d’excellents compagnons, mais aussi des chiens de thérapie dans les hôpitaux ou les maisons de retraite. Leur tempérament affectueux et bienveillant, souvent accompagné d’un véritable instinct maternel, les pousse à veiller sur ceux qui ont besoin de protection et de soutien. C’est exactement ce que montre une vidéo TikTok du compte @hellosarahswift dans laquelle une chienne âgée prend sous son aile un mignon petit lapin.

Un lapin couvert de bisous

Dans cette vidéo virale, une Golden Retriever âgée et un lapin apparaissent blottis ensemble sur une couverture douillette, dans une scène qui a fait fondre les internautes.

On voit ainsi la chienne couvrir son ami à longues oreilles de baisers avec une tendresse maternelle, tandis que le lapin semble parfaitement à l’aise et heureux, sans aucune hâte de s’éloigner. Une affection et une attention toute particulière qui semblent combler les 2 boules de poils.

Le texte à l’écran précise : « Ma chienne âgée pense que mon lapin est son bébé ». Et il faut dire qu’une certaine ressemblance saute aux yeux…

Dans les commentaires, l’émotion est unanime : « C’est assurément son petit bébé », « Arrêtez, c'est adorable ! » ou encore « Les vieux chiens sont les meilleurs chiens », peut-on lire sous la vidéo. Cette belle complicité a, de toute évidence, touché le cœur de nombreux internautes !

© @hellosarahswift / TikTok

Comment favoriser l’amitié entre un chien et un lapin ?

Après avoir relayé cette adorable vidéo, Parade Pets a également donné plusieurs conseils pour favoriser une amitié harmonieuse entre un chien et un lapin. Pour cela, il est essentiel de prendre en compte plusieurs facteurs.

Tout d’abord, le tempérament et la race du chien jouent un rôle déterminant : certaines races au fort instinct de chasse peuvent en effet poursuivre les petits animaux, tandis que des chiens au caractère calme et doux auront plus de chances de se lier d’amitié avec un lapin.

© @hellosarahswift / TikTok

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Les premières rencontres doivent se faire progressivement, avec une barrière ou une séparation, puis en laissant le toutou en laisse pour que le lapin s’habitue peu à peu à sa présence.

Essayez également de créer un espace sécurisé pour votre petit compagnon à longues oreilles, comme un clapier ou un enclos calme, pour lui permettre de se sentir en sécurité et de profiter de moments de tranquillité.

Avec un peu de patience et des interactions positives, un chien et un lapin peuvent parfaitement développer une relation solide et devenir les meilleurs amis du monde, à l’image de l’adorable duo de cette vidéo.