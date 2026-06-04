Cette chienne séniore vit un déchirement en retournant au refuge 12 ans après son adoption, mais peut désormais se reconstruire en famille d'accueil

Le destin de Lola, chienne âgée, a pris un tour aussi surprenant qu’émouvant lorsqu’elle a été accueillie dans une structure qu’elle avait déjà connue plus d’une décennie auparavant. Repérée grâce à un relais sur les réseaux sociaux, la Beagle a rapidement été prise en charge par une association qui lui a trouvé une famille d’accueil.

Lola, une Beagle séniore, s'est retrouvée au refuge où elle avait été adoptée 12 ans plus tôt, d'après Newsweek .

La chienne a récemment été amenée dans la structure d'accueil en question, où les membres du personnel ont été stupéfaits de découvrir qu'elle avait été adoptée dans ce même établissement en 2014. Elle n'était âgée que d'un an à l'époque.



caitiesfosterfamrescue / Instagram

Son histoire a été partagée sur les réseaux sociaux. C'est par ce biais que l'équipe de Caitie’s Foster Fam Rescue, association basée à Houston dans l'Etat du Texas (Etats-Unis), en a pris connaissance et a décidé de lui venir en aide.

Les bénévoles ont appris que son propriétaire l'avait amenée au refuge car il n'était plus en mesure de la garder pour « raisons médicales ». Lola avait eu au moins un autre maître avec lui.



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Placée en famille d'accueil

Caitie’s Foster Fam Rescue a rapidement trouvé une famille d'accueil pour la chienne, d'après sa fondatrice Caitlin Evers.

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Lola a été examinée par un vétérinaire, qui a découvert qu'elle était positive à la dirofilariose (la maladie des vers du cœur) et qu'elle présentait une masse sur l'une de ses pattes. Ladite grosseur fera bientôt l'objet d'examens approfondis. Par la suite, elle pourra être proposée à l'adoption.

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L'info Woopets : qu'est-ce que la dirofilariose et comment traite-t-on un chien positif ?

La dirofilariose, ou maladie des vers du cœur, est une affection parasitaire transmise par les moustiques. Une fois inoculées, les larves migrent vers le cœur et les artères pulmonaires, où elles se développent et peuvent perturber gravement la circulation sanguine.

Une évolution discrète et un traitement long

Cette maladie évolue souvent de manière silencieuse au début. Les premiers signes peuvent être discrets : fatigue à l’effort, toux occasionnelle ou baisse de tolérance à l’exercice. Dans les cas les plus graves, des troubles cardiorespiratoires sérieux peuvent apparaître.

Le traitement est long, encadré et délicat. Il repose généralement sur une prise en charge médicamenteuse progressive visant à éliminer les parasites, tout en limitant les risques de complications. Une période de repos strict est indispensable pour éviter les embolies lors de la destruction des vers.

L'importance de la prévention

La prévention reste essentielle, notamment dans les zones à moustiques. Traitements antiparasitaires réguliers prescrits par le vétérinaire et protection contre les piqûres permettent de réduire fortement le risque d’infection.

Dans le cadre d’une adoption comme celle de Lola, un suivi vétérinaire rapproché est indispensable. La stabilisation de l’état de santé et l’évaluation de la réponse au traitement conditionnent ensuite la possibilité d’une adoption sereine et durable.