Les pompiers volent à la rescousse de 2 jeunes chiens, pris au piège dans un lac gelé

Ida Chvostek se souviendra toujours de l’incident qui a bien failli coûter la vie à ses 2 jeunes chiens : Tomato, 2 ans, et Basil, 1 an. Ces 2 croisés Husky / Berger Allemand jouaient tranquillement dans leur jardin le 13 décembre dernier, avant d’arracher la clôture et de prendre la fuite. Ont-ils vu un chat ? Un écureuil ? Leur maîtresse ne saura jamais le pourquoi du comment...

Ils ont vite été pris au piège

Toujours est-il que quelques minutes plus tard, elle a été alertée par les « cris de détresse » de Basil, rapportait l’Inside Ottawa Valley. Ce sont eux qui l’ont menée vers un lac gelé, dans lequel ses 2 chiens étaient pris au piège. La scène était si insoutenable à ses yeux qu’Ida, impuissante, s’était préparée à les voir mourir…

Photo d'illustration

Elle a alors contacté les pompiers du Rideau Lakes Fire Rescue, dont la sérénité a reboosté la confiance d’Ida et de son compagnon. « Nous allons les sortir de là » leur auraient-ils dit. En effet, quelques minutes plus tard, et à l’aide d’un canoë et d’un bateau gonflable, Basil et Tomato ont enfin quitté les eaux glaciales où ils étaient faits prisonniers grâce à la réactivité des secours.

Un « miracle de Noël »

Ces 2 pauvres toutous étaient complètement frigorifiés et ne pouvaient plus marcher. Ils ont ainsi été confiés à la clinique vétérinaire de Smiths Falls, et pour le plus grand bonheur de tous, le duo y a été soigné et a pu regagner son domicile 3 heures plus tard.

Ida Chvostek

A lire aussi : Basil, futur chien de thérapie, fait sa rentrée universitaire

Cette histoire fut « traumatisante », mais elle a été un véritable « miracle de Noël » aux yeux d’Ida. Elle sera éternellement reconnaissante envers les pompiers qui ont sauvé la vie de ses chiens. Ces derniers sont, par ailleurs, « assignés à résidence », et promenés « en laisse » jusqu’à ce que la clôture de leur jardin soit réparée !