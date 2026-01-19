En voyant un chien retourné au refuge dans un état grave, les bénévoles se mobilisent pour lui offrir la plus belle des réhabilitations (vidéo)

Le temps est parfois le meilleur des alliés, et c’est exactement ce dont Draco avait besoin. Après avoir été adopté puis ramené au refuge dans un état déplorable, ce grand chien noir a entamé un long chemin de guérison. Après des années de patience et de reconstruction, son histoire se conclut heureusement par un joli miracle de Noël grâce à la mobilisation de ses anges gardiens.

L’histoire de Draco commençait pourtant bien. Trouvé errant à l'âge d'un an environ et recueilli par le refuge pour animaux de Miami-Dade (MDAS) en Floride (États-Unis), le toutou avait rapidement trouvé un nouveau foyer. Malheureusement, cela n’avait pas duré…

Un douloureux retour au refuge

Après 2 ans passé en sa compagnie, son nouveau maître a finalement décidé de le ramener au refuge. « Son adoptant a indiqué qu'il n'était plus en mesure de subvenir à ses besoins médicaux », a expliqué Gabriella Dominguez du MDAS à Newsweek. « À son arrivée au refuge, il nécessitait des soins vétérinaires et a été examiné et soigné par l'équipe. »

Lorsqu’il est revenu, Draco était très maigre, craintif et replié sur lui-même. « Son état de santé grave l'avait rendu faible et léthargique, ce qui l'empêchait de révéler sa véritable personnalité. », a précisé la sauveteuse.

© Miami Dade Animal Services

Au-delà des soins médicaux, Draco avait besoin de temps, de patience et d’un accompagnement bienveillant pour se rétablir. C’est ce que le personnel du refuge était déterminé à lui offrir.

Un chien métamorphosé

Au MDAS, Draco a bénéficié d’un accompagnement global combinant soins, enrichissement et rééducation comportementale.

« Le rétablissement de Draco a commencé lorsqu'il a été placé dans une famille d'accueil expérimentée où il a pu se concentrer sur sa convalescence dans un environnement calme et stable », a déclaré le refuge. « Une fois complètement guéri, il a intégré un programme de dressage qui a contribué à renforcer sa confiance en lui tout en lui apprenant les bases de l'obéissance. »

© Miami Dade Animal Services

Peu à peu, Draco s’est ouvert aux autres et bien qu’il ait beaucoup évolué, le toutou n’avait toujours pas retrouvé de famille 3 ans après son retour au refuge.

Selon Gabriella Dominguez, la boule de poils était victime du « syndrome du chien noir » : « Draco est un grand chien, majoritairement noir, et, statistiquement, les chiens présentant ces caractéristiques ont tendance à passer plus de temps dans les refuges », explique-t-elle.

A lire aussi : Volée puis retrouvée au bout de 11 années, une chienne séniore réapprend à vivre auprès de son maître

© Miami Dade Animal Services

À l’approche de Noël, Draco a finalement eu le droit à son propre miracle en participant à l’initiative « Seniors Sleigh Too » organisée par la Best Friends Animal Society. Grâce à ce programme destiné aux chiens âgés ou de longue durée, il a ainsi pu bénéficier de soins médicaux, de frais d'adoption offerts et d’un petit cadeau de Noël, ce qui l’a aidé à se rapprocher d’une famille aimante. Aujourd’hui adopté par une famille du sud de la Floride, tout a changé pour lui. Après toutes ces épreuves, Draco peut enfin s’épanouir dans la chaleur d’un foyer pour toujours !