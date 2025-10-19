Un chien autrefois éteint reprend goût à la vie au contact des humains, mais n’a toujours pas trouvé sa famille pour toujours

Praga fait partie de ces chiens qui n’ont jamais connu la chaleur d’une maison aimante. Il n’a pas eu le droit d’être l’animal de compagnie tant aimé de sa famille et, finalement, n’a jamais pu prouver à quel point il pouvait être une boule de poils attachante. Ses sauveteurs l’ont aidé à se reconstruire, mais ils estiment qu’il a le droit d’avoir, lui aussi, sa propre famille ainsi qu’à un maître aimant.

Praga revient de loin, mais la route continue. Lorsque les membres de l’organisme Fondation Assistance aux Animaux, basé à Toulon (83), l’ont pris en charge, il avait perdu tout éclat dans ses yeux. Ses bienfaiteurs ont tenté de rallumer la flamme qui était dans son cœur et ont constaté qu’elle brillait encore, au fond de lui. Toutefois, ils savent ô combien il a besoin d’une maison et d’un propriétaire pour s’épanouir pleinement.

« À son arrivée, le regard de Praga était vide, flou. Tout le stress d’un monde qu’il ne comprend pas », écrivaient les membres de l’association sur la page de présentation du quadrupède. Effectivement, quand le Bouledogue Américain a posé les pattes au refuge pour la première fois, ses sauveteurs ont fait la rencontre d’un animal « un peu perdu ».

Fondation Assistance aux Animaux

Tout à apprendre

Praga n’est plus un chiot, puisqu’il est âgé de 5 ans, mais son univers n’a jamais été celui des autres chiens domestiques. Le personnel de l’organisme a compris qu’il avait tout à apprendre, car personne ne lui avait donné les codes pour vivre avec d’autres personnes, ainsi que ses congénères : « 5 longues années sans repères, sans cadre, sans affection véritable. Ce Bouledogue Américain n’a jamais connu les bases d’une vie de chien équilibrée. Pas de socialisation, pas d’éducation, pas de découvertes. Il a grandi dans l’ombre », partageait l’organisation.

Les Bons Samaritains ont alors offert leur patience, leur temps et toute leur bienveillance à Praga pour l’aider à sortir de sa coquille. Ils ont été d’autant plus compréhensifs envers lui en sachant qu’il était porteur de la maladie de Crohn. Laquelle n’était pas sans conséquence sur lui ni sur sa santé.

Fondation Assistance aux Animaux

A lire aussi : Disparue et présumée morte, cette chienne réapparaît 4 ans plus tard gravement malade pour finir ses jours entourée des siens

À la recherche d’un maître aimant

À présent, ils aimeraient passer le flambeau à une personne capable de s’occuper de Praga aussi bien qu’ils l’ont fait jusqu’à présent. Le toutou n’a jamais eu le droit à une vraie vie de famille et mérite cela. Ses bienfaiteurs aimeraient trouver une personne expérimentée dans les chiens de sa race, mais aussi suffisamment patiente pour reprendre les bases de son éducation .

Un appel a été lancé sur les réseaux sociaux pour trouver la perle rare : « C’est un chien cabossé. Praga est un chien profondément attachant, touchant. Un cœur tendre dans un corps abîmé. Il a encore tant d’amour à offrir à celui ou celle qui lui tendra la main », assurait un porte-parole du refuge.