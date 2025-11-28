Cette chienne qui se laissait à peine caresser est désormais le pilier de son maître atteint de Parkinson

Depuis plusieurs années maintenant, Rory Cellan-Jones et son épouse Diane partagent leur vie avec une chienne nommée Sophie. L’arrivée de la boule de poils a été extrêmement difficile, car elle était absolument traumatisée. Sa réhabilitation a été un travail de longue haleine, mais aujourd’hui, elle rend au centuple ce que sa famille lui a donné.

Rory Cellan-Jones, ancien journaliste de la BBC, est atteint de la maladie de Parkinson et a besoin d’une activité physique régulière. Autrefois, son chien bien-aimé l’accompagnait en promenade et le motivait à se déplacer. Au décès de ce dernier, il a souhaité adopter un autre toutou et a jeté son dévolu sur Sophie, tout droit venue de Roumanie. Néanmoins, il lui a fallu plus d’une année pour pouvoir se balader avec elle.

Peut-être que le minois de Sophie ne vous est pas indifférent, et pour cause. Il y a plusieurs mois, nous vous la présentions dans un article et ce qui est sûr, c’est qu’elle a parcouru un très long chemin depuis. Effectivement, à son arrivée au Royaume-Uni après avoir été sauvée de Roumanie, elle était particulièrement traumatisée.

Une chienne à reconstruire

À l’époque, Rory expliquait qu’il pouvait à peine la toucher. La caresser sous le menton était déjà un exploit. Les promenades étaient aussi extrêmement difficiles, car elle avait peur de tout ce qui l’entourait. Heureusement, ses propriétaires aimants n’ont jamais perdu espoir malgré les difficultés. Ils sont restés extrêmement patients et ont tenté de trouver des pistes pour réduire l’anxiété de l’animal.

Ils lui ont offert un environnement sécurisant et lui ont laissé l’espace nécessaire pour qu’elle puisse se sentir suffisamment à l’aise. Afin de la comprendre au mieux, ils ont également pris des leçons avec un comportementaliste animalier. Enfin, ils ont aussi exploré la piste médicamenteuse et tous ces efforts combinés ont progressivement libéré la chienne du poids de son passé.

A lire aussi : Ce chien offre un dessin surprise à sa maîtresse venue le récupérer à la garderie, elle fond en découvrant le chef d’œuvre

@rorycellan / Instagram

Un soutien au quotidien

Rory admet que cela n’a pas été facile tous les jours, et pourtant, il est infiniment reconnaissant de l’avoir dans sa vie : « Finalement, elle m'a appris l'acceptation. Accepter le chien qu'on a, pas celui dont on rêvait », déclarait-il à People . D’autant plus qu’à présent, Sophie est beaucoup plus à l’aise en extérieur.

Elle aime les balades avec ses maîtres et interagit avec les autres chiens, ce qui aurait été impossible encore quelques mois auparavant. Rory a retrouvé une activité physique grâce à elle et sent qu’elle l’aide à affronter sa maladie. La famille est parvenue à trouver un équilibre et Sophie continue de progresser chaque jour.