Abandonnée avec des tumeurs plein le corps, cette chienne âgée démontre sa reconnaissance au quotidien

Comme tous les chiens âgés, Mimi méritait de profiter de sa retraite au sein d’un foyer aimant et chaleureux. Malheureusement pour elle, la vie en a décidé autrement et la chienne âgée s’est retrouvée au refuge malgré elle. Heureusement, elle a été prise en charge par des bienfaiteurs dévoués. Reconnaissante, c’est elle, maintenant, qui apporte son soutien à ceux qui en ont besoin.

Mimi, dont vous avez peut-être eu l’occasion d’entendre parler dans un précédent article , fait l’unanimité auprès de tous. Cette femelle Pitbull est d’une gentillesse infinie. Ses sauveteurs, soit les membres du refuge Old Souls, sont heureux de l’avoir à leurs côtés, tout comme les personnes qui ont la chance de la croiser.

Depuis un certain temps, Mimi voit beaucoup de monde. La chienne, affectueusement surnommée « petit hippopotame » par ses bienfaiteurs, a été placée dans une famille d’accueil après son sauvetage et est devenue un animal de soutien émotionnel par la suite.

Une grande empathie

En effet, Old Souls propose un service de pompes funèbres pour les animaux de compagnie. Par conséquent, le personnel reçoit des familles qui ont perdu une boule de poils. Sur place, celles-ci sont accueillies et réconfortées, notamment par Mimi. Cette dernière est d’une aide précieuse pour les membres de l’association.

Sa présence est un véritable atout pour soutenir les propriétaires d’animaux attristés. La chienne est d’une empathie naturelle et a le pouvoir de panser les cœurs brisés. C’était comme si elle souhaitait transmettre la bienveillance qu’elle avait reçue lorsqu’elle a été sauvée : « Ce petit hippopotame a profité de sa seconde chance pour répandre l'amour et réconforter les autres », assurait un porte-parole de l’organisme.

@oldsoulsanimalres / TikTok

