« Elle a juste besoin d’être aimée », cette chienne qui a perdu ses chiots attend une famille pleine d'amour

Hope est une jolie chienne d’environ 2 à 3 ans, qui a échappé au pire dans la fourrière roumaine de Piatra Neamt, connue pour organiser des euthanasies de masse. En plus d’avoir échappé à des actes de cruauté extrême, Hope a perdu ses chiots. Aujourd’hui sous l’aile de l’association Sans Colliers, elle espère prendre un nouveau départ en France en étant adoptée par une famille aimante.

« Certains chiens vivent dans l’ombre, marqués par ce qu’ils ont traversé, mais encore pleins de vie, écrit l’association Sans Colliers sur Animaux.fr, ce ne sont pas toujours ceux qui attirent immédiatement le regard. Ce sont les âmes discrètes, celles qui attendent sans faire de vague. Et pourtant, ce sont souvent les plus belles rencontres. »

HOPE Âge : 2 ans et 6 mois Localisation : Gonesse (95500) France Association : SANS COLLIERS Rencontrer HOPE

Parmi ces « âmes discrètes », il y a Hope. La chienne, âgée entre 2 et 3 ans, « a survécu au pire ». Sauvée de la fourrière de Piatra Neamt en Roumanie, la rescapée « a échappé à des actes de cruauté », « perdu ses chiots » et « traversé l’impensable ».

Malgré les épreuves terribles qu’elle a endurées, Hope est toujours debout, douce et dénuée de tout sentiment de haine. « Elle vit aujourd’hui entourée d’autres chiens, s’accrochant à leur présence pour se rassurer, mais ce n’est pas une vie. Juste un entre-deux. Une attente silencieuse qui dure, indiquent ses bienfaiteurs, elle ne fait pas de bruit, elle ne réclame pas… mais elle espère. »

© Sans Colliers / Animaux.fr

« Elle a été assez forte »

Cette petite chienne d’environ 13 kg et mesurant 45-48 cm s’avère sociale et amicale avec ses congénères. Elle est également proche de l’humain. Bien qu’elle ait vu de près le pire visage de l’Homme, Hope aime sa présence et ses caresses.

© Sans Colliers / Animaux.fr

« Discrète au premier regard, elle se révèle peu à peu, précisent les bénévoles, et quand on prend le temps, on découvre une chienne d’une grande sensibilité, avec un cœur immense. Elle est stérilisée, vaccinée et identifiée. » En d’autres termes, Hope est prête à recevoir la grande nouvelle qui changera sa vie et à être adoptée !

« Hope a besoin d’un foyer, d’une personne qui la choisira vraiment, qui lui offrira enfin un endroit où poser son cœur et ne plus jamais avoir à attendre. Elle a assez été forte, déclare l’association, aujourd’hui, elle a juste besoin d’être aimée. »

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© Sans Colliers / Animaux.fr

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Sans Colliers sur l’annonce Animaux.fr de Hope.