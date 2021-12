Une chienne qualifiée de "miracle de Noël" après avoir été sauvée de la maltraitance

Le sauvetage de Rosabella, une chienne abandonnée sous un froid glacial et au milieu des ordures, est un miracle de Noël pour celle qui l’a accueillie. Alors qu’elle était extrêmement mal en point à ce moment-là, elle se porte aujourd’hui à merveille et sera bientôt prête pour un nouveau départ.

Pour Rosabella, les chances de s’en sortir semblaient très minces. Breanna Jensen, mère d’accueil bénévole, raconte à WAGM TV que si cette chienne « n’avait pas été retrouvée ce jour-là, elle n’aurait pas survécu ».

Début décembre, le canidé à la robe blanche avait été découvert enfermé dans une cage, entouré d’ordures et alors que la température n’excédait guère les 4°C. Frigorifiée et à bout de forces, Rosabella dormait à même le sol. Elle n’avait plus que la peau sur les os et souffrait de déshydratation. Par ailleurs, ses pattes étaient déformées à cause de l’enfermement.



Ruff Start Rescue / Facebook

Rosabella avait ensuite été recueillie par Ruff Start Rescue, une association locale basée à Princeton dans le Minnesota. C’est en tombant sur une photo de la chienne postée sur le site de l’organisation que Breanna Jensen a pris connaissance de son histoire. Elle a aussitôt proposé de l’accueillir.



Ruff Start Rescue / Facebook

Un gain de 5 kg en 2 semaines

La bénévole et sa famille l’ont soumise à un régime spécial pour l’aider à reprendre du poids et des forces. En 2 semaines, elle a gagné près de 5 kilogrammes et elle se portait de mieux en mieux.



Ruff Start Rescue / Facebook

Breanna Jensen la décrit comme « joueuse et drôle ». La chienne adore courir dans le jardin et s’entend à merveille avec les autres chiens de la famille. « Elle est notre miracle de Noël », conclut sa bienfaitrice.

Ruff Start Rescue / Facebook