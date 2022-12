Une chatte frigorifiée et livrée à elle-même se fait abandonner au coeur d’un parc

Les refuges pour animaux font tous le même triste constat : les abandons de chiens et de chats sont en constante augmentation avec la hausse du coût de la vie. L’un d’entre eux s’est récemment déroulé dans le parc Acton, à Londres, et il vient s’ajouter à cette liste qui ne cesse malheureusement de s’allonger…

Le 25 novembre dernier, un homme se promenait avec son chien dans le parc Acton, à Londres, jusqu’à ce qu’il y fasse la découverte d’une chatte terrifiée et enfermée dans une cage, comme le rapportait My London. Il a de suite contacté la RSPCA, Société britannique pour la prévention de la cruauté envers les animaux.

« Ce pauvre chat a dû être terrifié d'être laissé dans le parc comme ça, vulnérable au danger mais aussi au froid » raconte Holly Walker, membre de l‘association. « Malheureusement, cette situation n’est pas rare », ajoute-t-elle : en effet, ce n’est pas la première fois que cette bonne samaritaine porte secours à des chats abandonnés dans des parcs londoniens.

La féline est désormais entre de bonnes mains

Les bénévoles ignorent « qui l’a abandonnée et pourquoi ». Toujours est-il que cette chatte à la robe blanche et écaille fait preuve d’affection envers ses sauveteurs, et qu’elle est en parfaite santé. Elle n’est malheureusement pas dotée de puce électronique, ce qui rend l’identification de son propriétaire difficile. Les membres de la RSPCA ne relâchent pas leurs efforts pour autant, et continuent de mettre tout en œuvre pour le retrouver.

En attendant, la féline a été « prise en charge par une antenne de la RSPCA ». Si personne ne se manifeste pour la réclamer dans les 15 jours, elle sera proposée à l’adoption, pour démarrer une nouvelle aventure aux côtés d’une famille aimante.