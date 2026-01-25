Un appel inattendu relance l’espoir chez la famille d'une chienne qui ne donnait plus signe de vie depuis un an

Après une longue année d’absence, Juju a retrouvé le chemin de sa maison. Sa réapparition inattendue a été un grand moment de joie pour sa famille, rappelant l’importance de l’identification des animaux.

Alors que la famille de Juju avait perdu tout espoir de la retrouver, cette chienne s’étant volatilisée un an plus tôt a refait surface et redonné le sourire à tous ses membres. Son histoire est rapportée par WFSB Eyewitness News 3 .

Les Rivera habitent Waterbury dans l’Etat du Connecticut (Etats-Unis). Leur amie à 4 pattes, femelle Shih Tzu de 6 ans, avait disparu en janvier 2025 alors qu’elle était censée se trouver dans le jardin.

Sa maîtresse Gladys Rivera l’avait laissée jouer dehors avec son autre chienne, Penny, comme à leur habitude. Si cette dernière était bien présente, Juju, elle, manquait à l’appel.

Ses humains s’étaient immédiatement lancés à sa recherche. “Nous étions tous dehors à l'appeler, se souvient sa propriétaire. Nous avons parcouru la rue de long en large. J'ai fait le tour du quartier en voiture. Je ne la trouvais nulle part, et ce n'était pas son genre.”

La chienne était restée introuvable malgré leurs efforts. “J'ai commencé à pleurer, j'étais bouleversée. J'étais anéantie”, confie Gladys Rivera.

La famille avait signalé la disparition au service de contrôle animalier de la ville (Waterbury Animal Control), suspectant un vol, mais celui-ci ne pouvait pas faire grand-chose. Elle avait dû accepter l’idée que Juju n’allait probablement jamais revenir.

Jusqu’à sa découverte récente et tout à fait inattendue, alors qu’elle errait seule dans la rue à moins de 5 kilomètres de sa maison. Elle a été emmenée à la fourrière du Waterbury Animal Control, dont les agents, aidés par les bénévoles d’une association locale, l’ont nettoyée. Son pelage était extrêmement sale et emmêlé.



Waterbury Woof Pack CT / Facebook

“Nous étions fous de joie”

Ils l’ont également passée au lecteur de puce d’identification, ce qui leur a permis d’obtenir les coordonnées de Gladys Rivera et d’annoncer la nouvelle à cette dernière, qui n’en croyait pas ses oreilles. Elle a tout de suite sauté dans sa voiture pour se rendre à la fourrière et la ramener à la maison. "Elle sautait partout. Elle était folle de joie. Nous étions fous de joie", raconte la maîtresse de Juju.



Waterbury Woof Pack CT / Facebook

“Je suis heureuse de son retour à la maison, poursuit-elle Nous sommes heureux, nous sommes tout simplement ravis.”

Pour le sergent Joe Morais, de la police de Waterbury, “cela montre à quel point l’identification par puce est importante, car un chien pourrait fuguer n’importe quand. C'est comme une assurance : si votre chien disparaît, il pourra être retrouvé et identifié par les autorités.”