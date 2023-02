Les images déchirantes d'une chienne tentant désespérément d'empêcher son abandon devant un refuge

Les images capturées par le système de vidéosurveillance d’un refuge texan décrivent une scène d'une incommensurable tristesse. On y voit, en effet, une chienne amenée par 2 personnes déterminées à l’abandonner sur place, alors qu’elle essaie désespérément de rester à leurs côtés. L’animal est en sécurité à présent, et doit être traitée contre de multiples problèmes de santé.

Libby ne voulait pas qu’on la laisse seule devant le refuge, mais les personnes qui abandonnaient cette femelle Pitbull y sont hélas parvenues. Le personnel de la structure d’accueil l’a prise en charge et placée en famille d’accueil, rapportait FOX 26 Houston le jeudi 23 février.

La scène a été filmée par la caméra de surveillance externe de l’établissement. Cette nuit-là, un véhicule s’était arrêté devant la clinique vétérinaire du refuge Rescued Pets Movement, à Houston dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). 2 personnes en étaient descendues pour y déposer d’abord une caisse de transport, de la nourriture et de l’eau, avant de faire descendre la chienne.



Rescued Pets Movement / Facebook

Malgré tous ses efforts pour ne pas entrer dans la caisse et empêcher son abandon, elle avait dû s’avouer vaincue. L’un des individus l’y avait poussée pendant que l’autre s’empressait de refermer la porte. Ils avaient ensuite quitté les lieux à toute vitesse.



Rescued Pets Movement / Facebook

Le personnel du refuge était sous le choc en découvrant l’enregistrement. « La voir ne pas vouloir entrer dans la caisse, c'est extrêmement difficile », confie ainsi Kendra Ralston, responsable du marketing et du développement chez Rescued Pets Movement.

« Ils la poussaient dans la caisse. Elle ne voulait pas y aller. Elle les regardait alors qu'ils partaient », relate pour sa part sa collègue Kiersten Thoma.

La plaque d’immatriculation du véhicule n’ayant pu être relevée et les individus n’ayant pas été identifiés, les retrouver sera quasiment impossible.

Les refuges n’ont plus de place

Au-delà de la tristesse de ce qu’a vécu la chienne, l’association souligne la difficulté, pour les personnes ne pouvant plus garder leur animal pour diverses raisons, de lui trouver une place dans la région. Elle cite les refuges locaux BARC et Harris County Pets qui sont déjà saturés et manquent de personnel. Y placer un chien nécessite un rendez-vous et une attente pouvant durer des semaines, d’après Kiersten Thoma. Ce qui contribue à encourager les abandons, mais aussi le recours à l’euthanasie dans les refuges.

Pour Barbara Carroll, mère d’accueil à qui Libby a été confiée, la solution réside en partie dans le placement des animaux chez des foyers temporaires. « Je pense que nous avons tous besoin de faire de petites bonnes actions chaque fois que nous le pouvons, et accueillir un animal est un moyen simple de le faire », dit-elle à ce propos.

La chienne a les yeux sévèrement infectés, nécessitant une opération. Elle a également la queue fracturée. Les bénévoles espèrent la voir s’en remettre avec les soins adéquats.

A lire aussi : L'adorable réaction d'un chien soulagé de retrouver ses amis poissons après le nettoyage de leur bassin (vidéo)



Rescued Pets Movement / Facebook