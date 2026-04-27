Après son cancer, une femme voit sa chienne tomber malade à son tour et lui rend le soutien qui l’avait aidée à tenir

Quand la maladie frappe à nouveau, le destin réserve parfois un étonnant renversement des rôles. Après une opération réussie, cette chienne et sa maîtresse, toutes 2 marquées par le cancer, sont aujourd’hui tirées d’affaire et savourent chaque instant passé ensemble.

Vickie Doogan, 52 ans, vit en Angleterre. Elle est la propriétaire d'une chienne croisée Bichon à poil frisé et Caniche, répondant au nom de Dolly. Cette dernière lui avait été d'un soutien précieux et inestimable pendant la maladie, en particulier la 2e fois où elle avait appris qu'elle avait un cancer du sein.



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La première avait eu lieu alors qu'elle était âgée de 39 ans. Elle s'était fait examiner après avoir ressenti une douleur et découvert une grosseur sous le bras. Les analyses avaient révélé que la tumeur avait déjà considérablement progressé.

Vickie Doogan avait suivi des séances de radiothérapie et de chimiothérapie. Elle avait également subi une intervention chirurgicale. A l'issue de ces traitements, elle avait été déclarée guérie.

Pourtant, 5 ans plus tard, elle avait à nouveau reçu un terrible diagnostic. Un autre cancer du sein et la découverte qu'elle était porteuse d'une mutation du gène BRCA2, augmentant le risque de récidive. Elle avait donc eu recours à une double mastectomie.

Vickie Doogan avait adopté Dolly en 2018, alors qu'elle était en convalescence chez elle. La présence de la chienne à ses côtés l'avait énormément aidée à garder espoir et à aller de l'avant, en particulier dans les moments où son moral était au plus bas.



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« Je ne savais même pas que les chiens pouvaient subir une mastectomie »

Récemment, les rôles ont été inversés ; c'est Dolly qui est tombée malade et sa maîtresse qui a tout fait pour la sauver et la réconforter. En février 2026, après l'avoir emmenée chez le vétérinaire pour ce qu'elle prenait pour un simple problème digestif, elle a appris que la chienne présentait une grosseur sous l'un de ses mamelons.

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« Le vétérinaire a dit qu’elle devait subir une mastectomie, raconte-t-elle à FOX News , qui rapporte ce récit. J’étais sous le choc. Je ne savais même pas que les chiens pouvaient subir une mastectomie. »

Dolly a été opérée avec succès. Fort heureusement, elle n'a pas eu besoin de traitement supplémentaire et elle s'en est remise assez rapidement. La chienne et son humaine sont aujourd'hui totalement hors de danger et profitent pleinement de la vie ensemble.