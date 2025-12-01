Laissée pour compte dans un chenil, cette chienne prend une revanche en devenant officier de police

Certains animaux abandonnés peuvent connaître des destins extraordinaires. Lorsqu’elle a été délaissée, Bella aurait pu connaître de nombreuses années dans un refuge, en attendant qu’une famille l’adopte. Au lieu de cela, la boule de poils s’est vu offrir une formidable opportunité : faire respecter la loi en devenant chien de police.

Le service de contrôle animalier du comté de Fayette (États-Unis) a dû intervenir pour secourir une pauvre chienne abandonnée et livrée à elle-même dans un chenil. Son nom, Bella. Suite à ce sauvetage, la boule de poils va être remarquée par le shérif Bobby Riles. Ce dernier a, en effet, constaté l’incroyable potentiel de Bella et l’a donc inscrite à une formation de chien de police auprès de la division canine du comté de DeSoto et du lieutenant Paul Lesley.

Durant sa formation, la chienne était hébergée par Debra Burnette qui a pris soin de sa petite protégée en attendant qu’un maître-chien lui soit attribué. Ce dernier sera l’adjoint Emmons, qui a réussi le cours de 200 heures lui permettant de devenir maître-chien spécialisé dans la détection de stupéfiants. De son côté, Bella a réussi avec brio sa formation. Depuis, la boule de poils a officiellement intégré les rangs de la police du comté de Fayette.



© Fayettecountysheriff / Facebook

Comme on peut le lire sur un message Facebook du Fayette County Sheriff's Office et repris par WREG.com : “De l'abandon à la certification de chien policier, Bella est la preuve que les secondes chances peuvent mener à des choses extraordinaires”. Effectivement, cette formidable histoire prouve que, même lorsqu’une situation semble désespérée, rien n’est jamais perdu. Avec leurs incroyables capacités, certains chiens de refuge peuvent ainsi devenir de formidables auxiliaires de sauvetage .

A lire aussi : Adopté par hasard lors d'une virée en ville, ce chiot découvre sa première chute de neige et profite de chaque instant (vidéo)