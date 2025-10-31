Ignorée par les visiteurs du refuge pendant 3 ans, cette chienne découvre enfin la liberté et l'amour

Pendant de longues années, Deja a attendu sa chance derrière les grilles d’un refuge, espérant que quelqu’un voie en elle bien plus qu’une simple pensionnaire. Elle cachait un cœur débordant d’amour, que seuls les plus patients pouvaient entrevoir. Grâce à la détermination des bénévoles et à une vidéo, son histoire a pris un tournant inespéré.

Une chienne appelée Deja était arrivée au refuge Patty Baker Humane Society Naples, en Floride, en 2022, en provenance de la Gulf Coast Humane Society à Fort Myers.

“A son arrivée, elle avait très peur des humains”, raconte Stephanie Lewis, bénévole, à Newsweek . Deja s’était ensuite peu à peu détendue. “Même si elle peut encore être réservée au début, une fois qu'elle vous fait confiance, elle devient facétieuse, énergique et affectueuse”, explique Stephanie Lewis.



Patty Baker Humane Society Naples / Facebook

Malgré toutes ses qualités, la chienne ne semblait pas intéresser les adoptants. Elle a ainsi passé 3 longues années au refuge à être ignorée par les visiteurs.

Stephanie Lewis et les autres bénévoles refusaient de baisser les bras. Elles étaient convaincues que Deja allait finir par trouver une famille aimante. Elle avait simplement besoin qu’on lui donne une chance de montrer son véritable visage.



Patty Baker Humane Society Naples / Facebook

“Même si elle se sent bien au refuge, sa vraie personnalité s’exprime lorsqu'elle est avec les gens”, dit Stephanie Lewis à ce propos.



Patty Baker Humane Society Naples / Facebook

Vœu exaucé !

Pour l’aider à se faire connaître, l’association a partagé une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. “Bien qu’ayant été ignorée pendant près de 3 ans, Deja reste pleine d'amour et de joie, toujours impatiente de rencontrer de nouveaux amis humains, pouvait-on y lire. Elle mérite vraiment d'être au centre du monde de quelqu’un, d'être le seul animal de compagnie dans un foyer où elle peut s'épanouir.”



Patty Baker Humane Society Naples / Facebook

A lire aussi : À peine arrivé dans sa nouvelle maison, ce chiot connu comme étant le plus sage dévoile son vrai visage (vidéo)

Le vœu de ses bienfaitrices a été exaucé. Une famille a, en effet, proposé de l’accueillir dans un premier temps, puis de l’adopter si l’expérience est concluante.

La chienne s’est tout de suite plue dans sa nouvelle maison avec grand jardin. Sa famille temporaire est tombée sous son charme et est devenue sa famille tout court en officialisant son adoption.