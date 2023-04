Le quotidien hors du commun d'un retraité héroïque : sauver les chats perchés dans les arbres (vidéo)

À Baton Rouge, en Louisiane (États-Unis), vit un véritable héros ! Il répond au nom de Randall Kolb, et se fait surnommer le « Cat Rescue Guy » (le sauveteur de chats). Cet homme, retraité, a décidé de consacrer son quotidien au sauvetage de chats coincés dans les arbres. Cole & Marmelade est revenu sur son engagement.

Un amoureux des chats et de la nature

« Je sauve des chats gratuitement parce que j’aime les chats. Je déteste la souffrance et je ne veux pas qu’un chat souffre juste parce que quelqu’un ne peut pas payer. En outre, je suis à la retraite, j’ai donc le temps et cela ne m’empêche pas d’avoir un emploi rémunéré. C’est une manière unique de réduire leur détresse, et je suis très heureux de le faire », a-t-il confié.

Cat Rescue Guy / Facebook

En plus de sauver des chats, Randall tient à préserver la nature, puisqu’il veille à ne pas endommager les arbres lors de ses interventions. L’homme au grand cœur transmet les dons qu’il reçoit à des associations de protection animale, avec lesquelles il a pris l’habitude de travailler au quotidien.

Jessabelle, une chatte spéciale

Le « Cat Rescue Guy » a déjà sauvé beaucoup de chats, après s’être formé pendant plus d’un an, mais le sauvetage de la petite Jessabelle restera longtemps gravé dans sa mémoire. Alors que bon nombre de félins lui donnent du fil à retordre, la chatte écaille de tortue, elle, s’est montrée exceptionnellement calme et confiante à l’arrivée de son ange gardien.

Cat Rescue Guy / Facebook

« Je dois avouer que certains me touchent plus que d'autres, et Jessabelle, la douce chatonne de 6 mois qui était restée coincée dans un arbre pendant 2 nuits à Addis, a touché mon cœur d'une manière singulière. Elle m'a fait confiance dès que j'ai grimpé jusqu'à elle, et elle a attendu patiemment que je me mette en position pour l’atteindre », se souvient Randall.

Cat Rescue Guy / Facebook

Le sauvetage de Jessabelle était particulièrement périlleux, en raison de la présence de lignes électriques à proximité. Toutefois, la féline est restée calme tout au long de l’intervention. « La montée a été très pénible et difficile, mais tout cela est oublié à présent. Tout ce dont je me rappelle maintenant, c’est de cette gentille petite fille qui m’a accueillie et qui m’a fait entièrement confiance. »

Sauver un chat, c’est sauver une famille

Randall reçoit de nombreux éloges sur les réseaux sociaux suite à ses sauvetages héroïques, mais pour lui, il s’agit avant tout de sauver des chats et leurs familles de la souffrance. « Lorsque je sauve un chat, je sauve aussi au moins une personne. Parfois, je sauve une famille entière, y compris les enfants. Les personnes qui aiment le chat souffrent souvent plus que lui, et je trouve très gratifiant de leur rendre ce chat et de soulager leurs angoisses », a-t-il déclaré.

A lire aussi : Une chienne s’offre une parenthèse bien méritée en s’invitant dans la piscine de ses voisins (vidéo)

Cat Rescue Guy / Facebook

Le « Cat Rescue Guy » a encore de beaux jours devant lui : il est le seul homme de sa communauté à être capable à réaliser de tels sauvetages, et il a acquis une solide notoriété. Le bon samaritain compte bien sauver tous les chats dans le besoin aussi longtemps qu’il le pourra.