Sauvé d’un refuge, ce chien sourd a patienté en famille d’accueil avant de trouver son foyer permanent grâce à une vidéo sur TikTok (vidéo)

Une chienne croisée Pitbull prénommée Doby attendait sagement d’être adoptée après avoir passé du temps en refuge. Sourde, elle était auprès de Maia Henry en famille d’accueil où elle se sentait comme chez elle avant que la jeune femme ne diffuse une vidéo sur son compte TikTok. Devenue virale, celle-ci lui a permis de trouver son foyer pour la vie.

Amoureuse des animaux et famille d’accueil pour un refuge du Texas, Maia Henry est aussi coach de Pilates. Récemment, elle avait accueilli sous son toit Doby, une chienne croisée Pitbull qui avait été trouvée errant dans la rue. Sourde et âgée de 3 ans environ, la chienne se sentait très à l’aise au domicile de Maia. Hélas, celle-ci ne pouvait l’adopter de façon définitive. Elle a alors décidé de lancer un appel à l’aide sur son compte TikTok , dans l’espoir de trouver une famille pour Doby.

Une vidéo émouvante

Diffusée le 13 février dernier, la séquence est devenue virale auprès des internautes qui l’ont largement relayée et commentée. Aussi partagée par des médias comme Newsweek , la vidéo montrait Doby en pleine sieste sur le canapé de sa maman temporaire. Des images attendrissantes qui ont beaucoup ému les spectateurs. Maia, qui ne pouvait se résoudre à laisser Doby retourner au refuge, commentait en légende : « Je ne peux pas lui expliquer pourquoi elle doit quitter le canapé, les couvertures, les bisous avant de dormir et retourner au béton et au chaos du refuge. » Par ailleurs, la jeune femme a été très active pour répondre aux nombreux commentaires de personnes intéressées par le profil de Maia.

En effet, la jeune chienne a tout pour séduire. Les jouets, les douches, les trajets en voiture… tout lui plaît, mais surtout les longues siestes sur le canapé. Cette boule d’amour ne demandait rien de plus que de trouver son foyer pour toujours.

Une nouvelle vie attendait Doby

Vue plus de 236K fois et likée plus de 25K fois, la séquence a finalement porté ses fruits !

En effet, Maia annonçait la bonne nouvelle à Newsweek : Doby a été adoptée par une famille qui a « conduit pendant 12 heures » pour se rendre au Texas où elle réside et rencontrer cette gentille femelle Pitbull. La chienne sourde peut désormais couler des jours heureux au sein de sa nouvelle maison, puisque, comme le précisait Maia, elle est « entre de très bonnes mains ».

Les abonnés de Maia l’ont beaucoup soutenue et remerciée dans les commentaires sous la vidéo TikTok, à l’instar de ceux-ci : « Je commente pour soutenir cette initiative ! Vous êtes extraordinaire, merci beaucoup d'avoir attiré l'attention sur cette magnifique petite chienne. » , « Merci d'avoir recueilli cette adorable petite chienne. »

Souhaitons à présent une vie heureuse à Doby et sa nouvelle famille !