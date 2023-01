A court de solutions, la propriétaire d'une chatte coincée dans un arbre depuis 4 jours se tourne vers un élagueur

Souvent, lorsqu’un chat se retrouve coincé en haut d’un arbre et que personne ne parvient à l’en faire redescendre, c’est à des spécialistes de l’élagage que l’on fait appel. C’est ce qui s’est passé récemment dans une ville du Kentucky, aux Etats-Unis.

Grace Perrine, qui habite Berea depuis peu, ne savait plus quoi faire pour sauver l’un de ses 2 chats. La femelle, Scarlet, avait en effet escaladé un arbre, probablement après s’être lancée à la poursuite d’un écureuil, et n’arrivait plus à en redescendre.

Depuis 4 jours, la chatte âgée d’un an et demi était bloquée une quinzaine de mètres au-dessus sol, rapportait Richmond Register. Elle avait froid, faim et était épuisée.

Proches, voisins, agents municipaux, pompiers et officiers du service local de contrôle des animaux avaient tenté de secourir Scarlet, mais aucun d’eux n’avait réussi à le faire.

Désespérée, Grace Perrine a fini par lancer un appel à l’aide sur Facebook. Un post vu par une habitante du nom de Sueann Fields, qui a aussitôt contacté Brett Parker. Ce dernier est à la tête de l’entreprise d’élagage locale Match Cut Tree Bro's LLC. Il avait déjà porté secours à des chats par le passé.

Le samedi 31 décembre 2022, l’élagueur est arrivé sur les lieux avec tout son matériel. Il a grimpé à l’arbre et a pu atteindre l’emplacement de la chatte, mais cette dernière était beaucoup trop méfiante et nerveuse pour permettre une approche directe.



Match Cut Tree Bro’s LLC / Facebook

Sauvetage au lasso

Brett Parker a alors improvisé un lasso et l’a passé autour du corps de Scarlet, qu’il a ensuite fait descendre lentement. A mi-hauteur, toutefois, l’animal s’est agité et s’est ainsi défait de la corde. Dès son atterrissage, le félin s’est enfui en courant pour se réfugier dans la maison voisine.

Quelques heures plus tard, Scarlet a décidé de rentrer chez elle, saine et sauve. Elle est revenue auprès de sa famille juste à temps pour le réveillon du Nouvel An.

Reconnaissante envers Brett Parker, Grace Perrine a voulu le payer pour son intervention, mais l’élagueur au grand cœur a refusé la récompense.

Voici la vidéo du sauvetage, postée par le professionnel sur la page Facebook de son entreprise :

A lire aussi : Ce chaton borgne est confronté à des débuts difficiles, mais il fait preuve d’une joie de vivre étonnante (vidéo)