Un Labrador tombe instantanément amoureux d’une chatte errante et tente chaque jour de devenir son ami en lui offrant ses jouets (vidéo)

Rhys, un gentil Labrador noir, a récemment remarqué une petite chatte errante qui passait souvent près de sa porte. Au lieu de réagir avec méfiance en aboyant ou en gardant ses distances, il a tout de suite montré qu’il voulait être son ami. Pour lui faire comprendre, il a même commencé à déposer ses jouets un à un devant elle. Et si c’était le début d’une belle histoire ?

À Orlando, en Floride (États-Unis), Brooke Morosca venait d’adopter Rhys, un adorable Labrador noir, et ne pensait pas agrandir sa petite famille si vite. Pourtant, son nouveau compagnon à 4 pattes avait, semble-t-il, d’autres plans…

Une amitié instantanée

Une vidéo TikTok relayée récemment par Parade Pets permet à la communauté de la jeune femme de découvrir la situation inattendue à laquelle elle fait actuellement face.

On y voit Rhys observant un chat errant assis à l’extérieur, devant sa porte. Un texte à l’écran explique clairement ce qui se passe : « Regardez le chien errant que j'ai recueilli tomber amoureux d'un chat errant ».

© @brookemorosca / TikTok

Depuis quelques temps, cette jolie petite chatte errait dans le quartier, sans que personne ne sache à qui elle appartenait. Elle a vite choisi un endroit stratégique : juste devant la maison de Rhys, où elle jetait de petits coups d’œil pleins de curiosité par la fenêtre.

« La semaine dernière, elle a commencé à apparaître sur notre terrasse », explique Brooke dans la vidéo. « Un jour, elle a même failli entrer par la porte ouverte. Elle nous observait, Rhys et moi. »

© @brookemorosca / TikTok

Jour après jour, la minette restait de plus en plus souvent devant la porte, parfois pendant des heures. Rhys semblait adorer ces moments et se couchait contre la porte pour sentir sa présence. Et, dans un geste adorable, il lui apportait même ses jouets, comme pour renforcer leur nouvelle amitié.

Une nouvelle sœur féline ?

Voyant Rhys et sa nouvelle amie se rapprocher, Brooke a décidé de prendre soin du petit félin errant en lui donnant de quoi manger. « Je lui ai mis à manger et à boire, et elle n'a pas quitté notre balcon depuis presque 2 jours », révèle-t-elle dans sa publication.

© @brookemorosca / TikTok

À travers la fenêtre, Rhys et la chatte continuaient à se regarder, presque nez à nez. La petite chatte s’est même mise à gratter à la porte pour se rapprocher de son ami. Les 2 compagnons se sont ensuite installés côte à côte, aussi proches que possible malgré la vitre.

« Il semblerait que je doive trouver un moyen d'emmener un chat errant chez le vétérinaire », conclut-elle la vidéo. Et c’est exactement ce que Brooke a fait !

Depuis, la jeune femme a donné des nouvelles de la petite chatte : Rhys et elle se sont enfin rencontrés !

Pour le moment, la minette errante est accueillie chez eux, et même si Brooke n’est pas encore sûre de pouvoir la garder à long terme, elle veille sur elle avec beaucoup d’attention.