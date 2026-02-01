Réunis pour dire adieu à leur vieux chien malade, ils assistent à un revirement inattendu qui défie les pronostics (vidéo)

Entre émotion et espoir, l’histoire de Brinkley a ému des millions d’internautes. Alors que tout semblait perdu pour ce chien âgé, un incroyable retournement de situation est venu défier les pronostics les plus sombres.

Il y a plus d’un an, les propriétaires de Brinkley apprenaient que ce chien était atteint d’un cancer et qu’il ne lui restait plus que quelques mois à vivre. Le Doodle de 11 ans avait accompagné Alexandra Blumenfeld, 24 ans, pendant une bonne partie de sa jeunesse au Texas.

La jeune femme habitant désormais New York est récemment rentrée précipitamment auprès de ses parents, à la demande de ces derniers qui étaient persuadés que le quadrupède vivait ses dernières heures.



L’état de santé de Brinkley s’était, en effet, considérablement dégradé. Il était léthargique et respirait difficilement. Un scanner a révélé une hémorragie interne et une nouvelle tumeur aux poumons. Pour le vétérinaire, il ne faisait plus l’ombre d’un doute que la disparition du canidé n’était qu’une affaire de quelques jours.

“C'est alors que mes parents nous ont appelés à la maison et nous ont dit que nous devions venir lui dire au revoir”, raconte-t-elle. A l’arrivée d’Alexandra Blumenfeld, Brinkley venait de passer une nuit terrible. Il était très mal en point, et tout portait à croire que la fin était proche. La famille a même demandé au vétérinaire de venir le lendemain pour l’aider à partir, entouré de tous ceux qui l’aiment.

“Nous espérons qu'il vivra encore très longtemps !”

Toutefois, au fil de la journée, le chien “a commencé à reprendre des forces”, dit Alexandra Blumenfeld. Il a retrouvé l’appétit et “s'est même tenu près de la porte en demandant à aller se promener, ce qu'il n'avait pas fait de toute la semaine”.



Le lendemain matin, sa “résurrection” se confirmait ; il a retrouvé son énergie, son envie de jouer et a fini tous ses repas. Pour la Texane, “c’était comme un miracle”.

L’euthanasie a été annulée. Brinkley se porte comme un charme et poursuit ses promenades et toutes ses activités le plus normalement du monde.

“Nous espérons qu'il vivra encore très, très longtemps !” conclut Alexandra Blumenfeld, qui raconte tout cela dans une vidéo devenue virale sur TikTok, ayant généré 3,1 millions de vues, et relayée par Newsweek . La voici :

