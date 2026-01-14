En voyant son petit séparé des autres, ce papa Terrier court vers lui pour le réconforter et partager un moment unique (vidéo)

Certains papas à 4 pattes n’ont pas grand-chose à envier aux mamans en matière de tendresse et de protection. Bruno, un Yorkshire Terrier suivi par des centaines d’internautes, en est la preuve : toujours aux petits soins pour sa progéniture, il prouve que l’instinct paternel peut aussi être très présent chez nos compagnons à fourrure.

Chez le chien comme pour bien d’autres espèces, la mère reste la principale source de soin, de réconfort, de sécurité et de nourriture pour les bébés. En règle générale, le géniteur se montre quelque peu indifférent à l’égard des chiots. Leur présence peut même constituer un facteur de stress pour lui. Il existe toutefois des exceptions, et l’une d’elles porte le nom de Bruno.

Cet adorable Yorkshire Terrier, vedette du compte TikTok “@brunothedad”, où son quotidien est suivi par des centaines de followers, a manifestement tenu à tordre le cou au cliché selon lequel les chiens papas ne se soucient pas de leur progéniture.



Bruno et Luna ont récemment eu des petits, et le père semble prendre son rôle très à cœur. Loin de chercher à fuir les jeunes canidés, il est resté très proche d’eux et accourt chaque fois qu’il sent que l’un d’eux a un problème.

C’est précisément ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo particulièrement attendrissante, mise en ligne le 17 décembre 2025 sur TikTok où elle a généré 1,2 million de vues, et relayée par PetHelpful .

On y voit d’abord 2 des petits Yorkies ensemble sous la surveillance de Bruno, puis un 3e resté seul dans son coin. Dès qu’il s’en est aperçu, le papa s’est empressé de le rejoindre pour s’allonger près de lui et l’inviter à jouer.

Des internautes attendris et admiratifs

La scène a ému de nombreux internautes, qui ont fait part de leur admiration pour le chien en commentaires.

Une chose est sûre, Bruno est un excellent père, protecteur et bienveillant à l’égard de ses petits qui peuvent ainsi grandir en se sentant aimés et en sécurité. Sa participation à leur éducation constitue aussi une très bonne nouvelle pour Luna, qui peut ainsi s’accorder davantage de répit.

