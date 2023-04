Le quotidien d'une jeune femme s'illumine lorsqu'elle adopte un chien atteint d'une "différence"

Adopter un chien atteint d’une différence peut être une expérience extrêmement gratifiante, et l’histoire de Simba en est un parfait exemple. Son quotidien n’est pas toujours simple, et pourtant, sa maîtresse n’a pas hésité à lui laisser une chance. Aujourd’hui, elle est convaincue qu’elle a pris l’une des meilleures décisions de toute sa vie !

Simba n’a pas vraiment démarré la vie de la bonne patte. Dès son plus jeune âge, ce pauvre chiot a été mordu par l’un de ses congénères. Par conséquent, il a souffert d’une sous-occlusion dentaire et d’une déformation du passage nasal. Cela a nettement modifié l’aspect de son visage.

Un charme singulier

Dayanara Mordino, elle, n’en a eu que faire. La jeune femme originaire d’Alaska a craqué pour cette boule de poils extraordinaire dès les premiers instants. « Je travaillais dans un magasin avec un collègue dont la grand-mère accueillait des chiens. Il a amené Simba et ce fut le coup de foudre », explique-t-elle à Newsweek.

Dayanara Mordino

« Lorsque je l’ai rencontré, il n’était âgé que de 2 semaines. Il était si petit, mais si affectueux ! J’ai pu le prendre dans mes bras, et j’ai fini par passer ma journée à le tenir près de moi. C’est à ce moment-là que j’ai su que je le voulais avec moi », ajoute-t-elle.

Dayanara savait que s’occuper de Simba ne serait pas simple, mais elle n’a jamais baissé les bras. « En raison de sa sous-occlusion, il a du mal à se nourrir et, avec un passage nasal écrasé, il respire et ronfle très fort », a-t-elle déclaré.

Dayanara Mordino

Heureusement, la joie de vivre de Simba et son amour du plein air atténuent tous ses problèmes. « Il adore les randonnées, jouer avec ses frères et soeurs et se faire câliner. De plus, beaucoup de gens aiment sa singularité. C’est toujours un sujet de conversation lorsque nous nous promenons. »

Un quotidien extraordinaire

Dayanara a choisi de dévoiler le quotidien qu’elle partage avec Simba sur les réseaux sociaux, mais elle ne s’attendait pas à ce qu’il rencontre autant de succès ! En publiant une photo de Simba, d’autres propriétaires de chiens « parfaitement imparfaits » ont été encouragés à en faire de même.

Dayanara Mordino

En tout cas, la jeune femme espère que ce succès inattendu incitera de nouvelles personnes à s’occuper de chiens comme Simba, aujourd’hui âgé de 3 ans. « Tentez votre chance avec les chiens malades. Ils illumineront votre vie beaucoup plus que vous ne le pensez », a-t-elle conclu.