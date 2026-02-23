« Vlada souhaite rattraper le temps perdu », attachée dans une cave, cette chienne espère trouver une famille aimante grâce à vous

Contrairement à d’autres chiens plus chanceux, Vlada a vécu dans des conditions de vie terribles : la femelle Berger Allemand était attachée dans la cave d’une maison. Aujourd’hui dans un refuge roumain, elle espère rencontrer la famille d’adoption idéale, qui lui fera oublier les mauvais souvenirs et lui prouvera que l’Amour avec un grand « A » n’est pas qu’un doux rêve…

Vlada est une magnifique chienne de race Berger Allemand de 8 ans, qui s’avère douce, tranquille et très affectueuse. Avec ses nombreuses qualités, il est difficile d’imaginer les horreurs qu’elle a subies avant de poser la patte dans le refuge de Statu Mare, en Roumanie…

En effet, Vlada n’a pas savouré les petits plaisirs simples de la vie et l’amour d’une famille. La pauvre chienne vivait attachée dans la cave d’une maison. « Après un appel à l'aide auprès de notre association, nous n'avons pu fermer les yeux et espérons que Vlada aura enfin la chance de connaître une vie meilleure », confie l’association Animaux sans famille sur le site Animaux.fr, dédié à l’adoption responsable.

Vlada Race : Berger Allemand Âge : 8 ans et 7 mois Localisation : Satu Mare (440247) Roumanie Association : Animaux sans famille Rencontrer Vlada

« Une véritable boule d’amour »

« Après avoir connu des conditions de vie terribles, Vlada se montre très reconnaissante, précisent ses bienfaiteurs, c’est une véritable boule d'amour, très affectueuse, d'une grande gentillesse, qui adore vous faire des léchouilles et des câlins. Après avoir tant manqué d'affection, il semblerait que Vlada souhaite rattraper le temps perdu ! »

« Très douce et calme, elle serait une bonne chienne pour partager son foyer avec des toutous pacifiques. Toutefois, Vlada fait de la protection de ressources pour la nourriture, ajoutent les bénévoles, la vie en refuge sur le béton froid de l'enclos est très néfaste pour ses articulations. »

© Animaux sans famille

Pour assurer son bien-être, l’association Animaux sans famille lui cherche un foyer avec un jardin. « Vlada est loin d'être une grande sportive et elle recherche surtout une famille paisible et présente, avec laquelle elle pourra partager des moments de complicité au travers de caresses et de jeux et qui saura l'intégrer comme véritable membre du foyer à part entière ! », peut-on lire sur sa fiche d’adoption.

Après avoir subi des épreuves terribles, Vlada – adoptable en France – mérite un avenir lumineux et rempli d’amour. Et si c’était vous, qu’elle attendait pour connaître son dénouement heureux ?

© Animaux sans famille

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Animaux sans famille sur l’annonce Animaux.fr de Vlada.