« Vous lui avez sauvé la vie », un chien retourne voir les pompiers qui l’ont tiré des flammes dix-sept jours plus dans un moment plein d'émotion

Après un sauvetage inespéré, des pompiers floridiens ont eu droit à des retrouvailles émouvantes avec Bandit, le chien qu’ils avaient sorti des flammes et réanimé. Entre câlins, reconnaissance et émotions partagées, ce moment a célébré le courage des héros et l’amour inconditionnel d’un maître pour son fidèle compagnon.

Des retrouvailles placées sous le double signe de la gratitude et de l’émotion ont eu lieu le mercredi 19 novembre à la caserne de pompiers n°45 de Clearwater, en Floride (Etats-Unis). Les soldats du feu recevaient, en effet, la visite de Bandit, dont ils avaient sauvé la vie 17 jours plus tôt, et du propriétaire de ce chien, rapportait Tampa Bay 28.



Clearwater Fire & Rescue Department / Facebook

Pour Brian Rogers, le maître du canidé de 7 ans, ce sauvetage “n’était rien de moins qu’un miracle”. Il avait eu lieu le dimanche 2 novembre.



Clearwater Fire & Rescue Department / Facebook

A ce moment-là, Brian Rogers venait tout juste d’arriver sur son lieu de travail. Il avait alors reçu une alerte de son visiophone via son téléphone ; son voisin lui expliquait que sa maison était en feu. Il lui avait tout de suite demandé de faire sortir son chien, mais les flammes et la fumée en avaient empêché le riverain.

Prévenus, les pompiers étaient rapidement arrivés sur les lieux. Mark Viola et ses collègues de la Clearwater Fire Station 45 sont entrés dans l’habitation et ont commencé à chercher Bandit, qui en était le seul occupant. “Nous avons trouvé un couloir, nous nous sommes dirigés vers le fond de la maison, et dans la 2e pièce que nous avons fouillée, nous avons trouvé Bandit sur le lit”, raconte le lieutenant Viola.

Celui-ci a pris le quadrupède dans ses bras et l’a emmené dehors. Bandit était quasiment inconscient. Les pompiers lui ont mis un masque à oxygène spécialement conçu pour les animaux de compagnie.

“Il compte plus que tout pour moi”

“Il respirait à peine, se souvient Mark Viola. Il était immobile. Une fois le masque mis, en 10 minutes, sa respiration s'est un peu améliorée. Ensuite, ils l'ont installé dans la voiture de police et l'ont emmené chez le vétérinaire.”

Ce sont les actions rapides des pompiers et des policiers qui ont sauvé Bandit. Le chien a pu s’en remettre complètement et reprendre le cours normal de sa vie.



Clearwater Fire & Rescue Department / Facebook

“Il compte plus que tout pour moi, confie un Brian Rogers encore très ému et plein de gratitude. Plus que la maison, sans le moindre doute. La maison peut être remplacée. Pas lui.“

Bandit, lui, était ravi de retrouver les gestes bienveillants de ses anges gardiens, aux côtés duquel il a posé pour de magnifiques photos souvenir. Des clichés partagés par le Clearwater Fire & Rescue Department sur sa page Facebook.