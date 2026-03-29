Après avoir sauvé un chien attaché à une clôture sous la pluie, un policier retourne au refuge pour l'adopter

Après avoir été abandonné sous la pluie, un chiot Berger Allemand nommé Zeus a trouvé une nouvelle famille… Et pas n’importe laquelle ! L’agent de police qui l’a secouru l’a adopté quelques jours seulement après son sauvetage, offrant au petit rescapé une vie pleine d’amour et de sécurité.

A Auburn dans l'Etat de Washington (Etats-Unis), des passants avaient fait une triste découverte dans la rue. Un chiot était, en effet, attaché au piquet d'une clôture, sous la pluie. Selon toute vraisemblance, ce jeune Berger Allemand était ainsi livré à lui-même et à la merci des éléments depuis 24 heures, rapportait KOMO News .

Alertée par les témoins, la police locale (Auburn Police Department) était rapidement intervenue. L'agent McNabb s'est rendu sur les lieux. Il a mis le canidé en sécurité et s'est assuré qu'il recevait tous les soins et l'attention dont il avait besoin.



Auburn WA Police Department / Facebook

Le chiot, qui a été appelé Zeus par la suite, a été confié au refuge animalier local. Toutefois, son séjour dans cette structure d'accueil n'a pas été long.

Quelques jours après son sauvetage, Zeus a reçu la visite surprise de l'agent McNabb. Ce dernier n'est pas venu que pour prendre de ses nouvelles ; il était là pour l'adopter.



Auburn WA Police Department / Facebook

Le policier est, en effet, officiellement devenu le propriétaire du quadrupède. Il l'a emmené à la maison, où il a fait connaissance de l'autre chien de la famille, un Labrador Retriever au pelage noir. Zeus coule des jours heureux depuis son adoption.



Auburn WA Police Department / Facebook

« Parfois, les meilleures fins sont celles qu'on ne voit pas venir », peut-on lire sur le post partagé sur la page Facebook de la police d'Auburn et racontant cette histoire. Une publication qui a fait réagir de nombreux internautes. Plusieurs d'entre eux ont demandé si Zeus allait être formé pour intégrer les forces de l'ordre. La question est restée sans réponse, mais tout ce qui compte pour le moment, c'est que le rescapé profite pleinement de sa nouvelle vie au chaud et entouré d'amour.

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Lorsqu’un chiot est adopté après avoir subi un abandon, il est essentiel de lui offrir un environnement calme, rassurant et prévisible.

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Auburn WA Police Department / Facebook

Une visite chez le vétérinaire, des repas réguliers, un coin confortable et beaucoup de patience permettent au jeune chien de retrouver confiance et de s’adapter rapidement à sa nouvelle vie.