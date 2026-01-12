Lors de sa promenade, un chien retrouve son amie et reçoit un petit présent qui rend ses soirées spéciales (vidéo)

Fraîchement adopté, un chien au tempérament particulièrement chaleureux a transformé une simple habitude du quotidien en une belle histoire humaine. Une rencontre imprévue, devenue un rendez-vous plein de douceur, rappelle à quel point les liens les plus sincères naissent parfois là où on ne les attend pas.

En rencontrant Goose au refuge new-yorkais Muddy Paws Rescue, Courtney Tushaus était tombée sous le charme de ce chien débordant de tendresse et d’énergie. Elle avait également pu se rendre compte par la suite à quel point il était sociable, se montrant toujours prêt à se faire de nouveaux amis. Elle n’avait pas eu à réfléchir longtemps avant de l’adopter.

“Lors de ses promenades, il s'approche constamment de devantures de magasins ou de vitrines au hasard, essaie de regarder à travers pour voir ce qui se passe et salue les gens”, dit-elle à The Dodo .



Un jour, en passant devant un immeuble lors d’une de ses balades, Goose a regardé le hall et y a vu la concierge, prénommée Isabel. Celle-ci était tout aussi heureuse de faire sa connaissance. “C’était le coup de foudre”, se souvient sa propriétaire. Isabel est venue le voir et tous 2 ont passé un agréable moment. Il remuait la queue pendant qu’elle le caressait et lui parlait.



De cette première rencontre est né un véritable rituel. Chaque fois qu’il en a l’occasion, Goose passe dire bonjour à Isabel, puis lui et Courtney Tushaus reprennent leur promenade et rentrent à la maison.

“Merci d’être mon ami”

Récemment, Isabel a offert un cadeau au chien ; un petit père Noël en peluche. “Merci d’être mon ami”, lui a-t-elle dit en lui remettant le présent, qui est vite devenu son jouet préféré.



Touchée par ce geste, Courtney Tushaus a eu une idée : “Je voulais aussi lui offrir un cadeau de la part de Goose, car je savais que cela la rendrait très heureuse.”

Elle a ainsi encadré une photo de Goose avec son jouet, dont il ne se séparait plus, et l’a placée dans un sac cadeau avec des bonbons et une carte de voeux. Le duo s’est rendu à l’immeuble où travaille Isabel pour les lui offrir, ce qui a beaucoup ému cette dernière.

“Sa réaction m’a tellement touchée et m’a rappelé à quel point la communauté est importante, confie Courtney Tushaus. Ce que je préfère dans l’adoption de Goose, c’est le bonheur qu’il apporte à [moi] et à tous ceux qu’il rencontre.”

