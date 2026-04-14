À la SPA de Sarrebourg, 2 Bergers des Tatras attendent des adoptants expérimentés après le décès de leur éleveur (vidéo)

En début d’année, l’équipe de la SPA de Sarrebourg (Lorraine, Grand Est) a ouvert les bras pour accueillir 2 Bergers des Tatras après le décès de leur éleveur. Nommées Gazdzina et Furiosa, les chiennes recherchent chacune un foyer aimant et responsable qui saura les accompagner sur le chemin de la vie.

Gazdzina (alias Gazda) et Furiosa (dite Furia) ont poussé les portes de la SPA de Sarrebourg le 8 janvier, après avoir connu un changement brutal de situation : le décès de leur éleveur. Nées en 2016, ces magnifiques femelles Bergers des Tatras sont actuellement proposées à l’adoption par l’association indépendante.

Leurs bienfaiteurs, qui ont partagé leur histoire sur les réseaux sociaux, cherchent des foyers spécifiques pour leur offrir les meilleures conditions de vie.

Gazda, une chienne en pleine forme malgré son âge

La belle et imposante Gazda a toujours connu la vie en élevage. « Elle n’aurait jamais eu de chiots et aurait vécu à l’intérieur, en famille », indique la SPA de Sarrebourg sur Facebook.

« Depuis son arrivée, Gazda a énormément évolué, poursuit-elle, au début en retrait, elle s’ouvre aujourd’hui de plus en plus à l’humain. Une fois en confiance, elle se révèle être une chienne très câline, proche et en demande de contact… Un vrai pot de colle. »

© SPA de Sarrebourg / Facebook

Très à l’aise en promenade, cette chienne apprécie les moments passés hors du refuge. Toutefois, elle « n’est pas ok avec les congénères ni même avec Furia ». Ses bienfaiteurs ne connaissent pas ses ententes avec les autres animaux. Ils lui cherchent des adoptants connaisseurs ou prêts à découvrir les spécificités de la race, mais capables de lui laisser le temps de s’adapter. Elle devra être le seul animal du foyer.

« Malgré ses 10 ans, elle est encore en pleine forme, poursuivent-ils, Gazda est un chien de protection, attentive à son environnement. Elle peut se montrer réactive face à certains stimuli (vélo, passage trop proche…), c’est dans sa nature. Il faudra donc une personne capable de la comprendre et de la gérer en extérieur. Elle ne conviendra pas pour une première adoption. »

Furia, une chienne qui découvre progressivement les sorties

Quant à Furia, elle a grandi en élevage, n’a jamais connu l’intérieur d’une maison et aurait eu plusieurs portées de chiots au cours de sa vie.

« Même si sa bulle a commencé à se fissurer, les interactions restent encore délicates. Elle n’est absolument pas méchante, mais a besoin de beaucoup de temps pour accorder sa confiance, explique la SPA de Sarrebourg, elle découvre progressivement les sorties à l’extérieur du refuge. Elle continue d’évoluer à son rythme. Une fois en confiance, elle se montre très douce et affectueuse. »

© SPA de Sarrebourg / Facebook

Comme sa compagne d’infortune, Furia ne convient pas à des « adoptants novices » en la matière. « Elle aura besoin d’une famille calme, expérimentée, capable de respecter son rythme, souligne l’association, une vigilance sera nécessaire, notamment lors des sorties, le temps qu’elle prenne pleinement confiance. »

Discrète et touchante, Furia ne s’entend en revanche pas avec Gazda. « Nous n’avons pas encore testé les ententes avec les autres chiens, concluent ses protecteurs, et nous ne connaissons pas ses ententes avec les autres animaux. »

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L’info Woopets : quelles sont les spécificités du Berger des Tatras ?

Le Chien de Berger des Tatras, aussi connu sous le nom de Berger Polonais de Podhale, arbore un corps robuste et imposant. Il était initialement utilisé pour la protection des troupeaux de moutons dans les montagnes de Tatras (entre la Pologne et la Slovaquie). Vaillant face aux prédateurs, il a prouvé son courage et son instinct protecteur auprès des bergers, mais aussi des foyers.

Calme, vigilant et intelligent, ce grand chien qui nécessite une éducation ferme n’est pas seulement un gardien hors pair. C’est également un compagnon de vie agréable et attaché à sa famille.

Pour plus de renseignements sur Gazda ou Furia, merci de vous rapprocher directement de la SPA de Sarrebourg : 03 87 03 53 14