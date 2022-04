Le Border Collie 3e et le Yorkshire Terrier 2e : une étude révèle quelle est la race de chien avec la plus grande longévité

Le Border Collie 3e et le Yorkshire Terrier 2e : une étude révèle quelle est la race de chien avec la plus grande longévité

Photo d'illustration

Quelles sont les races de chien dont l’espérance de vie est la plus élevée ? Celles de petite et moyenne tailles sont les mieux nanties sur ce point, si l’on en croit les conclusions d’une nouvelle étude.

L’espérance de vie d’un chien dépend d’une variété de facteurs : la qualité des soins et du suivi vétérinaire tout au long de son existence, l’alimentation, l’hygiène, l’environnement dans lequel il évolue, mais aussi la race.

A cette dernière sont, effet, associées des caractéristiques qui sont fondamentales dans la détermination de la longévité de l’animal, comme la taille et les prédispositions héréditaires à certaines affections.

Le gabarit du canidé entre en compte dans la mesure où, en règle générale, les chiens des races les plus petites ont tendance à vivre plus longtemps. A quelques exceptions près. C’est ce que semble confirmer une étude publiée le jeudi 28 avril dans la revue Nature et relayée par Futura Planète. Des travaux qui ont été menés par une équipe de chercheurs taïwanais et britanniques.

Ils ont analysé des renseignements concernant 30 000 chiens décédés, recueillis entre 2016 et 2020 auprès de cabinets vétérinaires du Royaume-Uni.

Le Jack Russell Terrier en tête

Il apparaît ainsi que la race canine avec l’espérance de vie la plus élevée est le Jack Russell Terrier, avec 12,72 ans en moyenne. Elle est suivie du Yorkshire Terrier, dont la longévité moyenne est de 12,54 ans, puis du Border Collie (12,10 ans) qui est pourtant un chien de taille moyenne.

Tout comme le Springer Anglais, d’ailleurs, qui se classe 4e en vivant 11,92 ans. La donnée qui interpelle le plus est la longévité moyenne du Bouledogue Français, n’étant que de 4,53 ans. Surprenant pour une petite race, mais cela n’étonne qu’à moitié les spécialistes dénonçant les conséquences de la brachycéphalie sur la santé. Autres races canines au nez court, le Bulldog Anglais et le Carlin s’en tirent un peu mieux, mais restent tout de même sur une espérance de vie moyenne de 7,39 et 7,65 ans respectivement.

A lire aussi : Victime d'un grave accident, ce père de famille peut toujours compter sur le soutien de son Springer Anglais

Les caractéristiques sexuelles ont aussi un impact sur la longévité du chien, d’après cette étude. Globalement, les mâles vivent légèrement plus longtemps que les femelles. En outre, les animaux stérilisés ont une espérance de vie supérieure d’un an en moyenne par rapport à ceux qui ne l’ont pas été.