Un appel aux dons pour financer la chirurgie de 2 chiots bouledogues avec des difficultés respiratoires

Abandonnées par un éleveur et souffrant de problèmes respiratoires graves, 2 jeunes chiennes doivent subir une intervention chirurgicale délicate pour avoir une chance de survivre. L’association qui les a prises en charge a lancé un appel aux dons pour financer les opérations et les traitements.

Dolly et Donna pourront-elles être opérées et sauvées ? C’est ce qu’espère l’équipe de Breeds in Need, l’association britannique qui a recueilli ces 2 chiots Bulldogs Anglais femelles respirant très difficilement. Un récit rapporté par le Mirror le mardi 26 avril.

Âgées de 15 semaines, ces jeunes chiennes avaient été amenées au refuge par un éleveur qui ne souhaitait plus les garder en raison de leur état de santé.



Breeds in Need / Facebook

Dès qu’elle les a rencontrées, la cofondatrice de Breeds in Need, basée à Lincoln dans l’est de l’Angleterre, a compris qu’elle avait affaire à des cas extrêmement sérieux. « Nous voyons beaucoup de races à face plate qui ont du mal à respirer, explique Sally Turzanski au Mirror, mais je n'ai jamais vu de cas aussi grave chez de si jeunes chiots ».

Elles souffrent toutes les 2 du syndrome brachycéphale, caractérisé notamment par un palais mou trop long. Il en résulte une respiration difficile et bruyante. Dolly est encore plus atteinte. « Elle veut essayer des choses et jouer, mais elle est trop faible », indique Sally Turzanski. Elle est sous nébuliseur, reçoit de l’oxygène toutes les 4 heures et l’inhalateur 3 fois par jour.

« Il n'est pas juste qu'elles continuent à lutter chaque jour »

Dolly doit être opérée, tout comme Donna si on veut leur donner une chance de survivre et de mener une vie normale. « Il n'est pas juste qu'elles continuent à lutter chaque jour simplement parce qu'elles ne peuvent pas respirer correctement », poursuit la cofondatrice de Breeds in Need.

Pour financer ces interventions et les traitements nécessaires, l’association a besoin de réunir 4000 livres sterling, soit 4700 euros environ. L’organisation, qui compte essentiellement sur la solidarité pour fonctionner, a donc lancé un appel aux dons dans ce sens.