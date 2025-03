Après avoir tout perdu dans les incendies, un groupe de propriétaires canins se reforme par solidarité pour promener leurs chiens ensemble, comme avant

Tout avait commencé avec 2 voisines qui avaient pris l’habitude de promener leurs chiens ensemble. Peu à peu, plusieurs autres propriétaires canins les avaient rejointes et le groupe se constituait désormais de dizaines de membres. Ces promenades collectives avaient toutefois dû être mises entre parenthèses à cause des feux ayant sévi sur la Californie en janvier dernier. Le désastre terminé, ces personnes, dont certaines ont perdu leurs maisons, et leurs amis à 4 pattes ont décidé de se retrouver.

Le mardi 18 février, une cinquantaine de personnes étaient réunies à l’église presbytérienne de La Cañada Flintridge, en Californie, pour reformer leur groupe de promenades canines. Celui-ci a désormais un nom : The Order of The Phoenix. Pourquoi le phénix ? Car, comme l’oiseau mythique, ce collectif renaît de ses cendres après les terribles feux de forêt ayant dévasté une partie considérable de la région de Los Angeles.

Ces incendies ont été dramatiques pour bon nombre des membres de ce groupe, ayant perdu leurs logements. En se retrouvant, ils peuvent se soutenir mutuellement autour de leur amour commun pour les chiens.

La plupart sont venus d’Altadena, les autres de villes et de quartiers un peu plus éloignés comme Studio City, Simi Valley ou encore North Hollywood. « C'est le genre de communauté que nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons préserver Altadena. Et nous avons une communauté incroyablement diversifiée », explique Michele Judd, qui a elle-même perdu sa maison, à LAist.



Michele Judd / laist.com

« Nous nous relèverons »

Michele Judd et sa voisine Chelsea Cartwright sont les pionnières de ce groupe. 5 ans plus tôt, elles avaient commencé à promener leurs chiens ensemble, puis avaient été rejointes par des dizaines d’autres propriétaires canins.

« Même si tout le monde ne peut pas rentrer chez lui, il est important pour nous de pouvoir retrouver nos voisins que nous voyions tous les jours », dit Chelsea Cartwright.

Les retrouvailles ont permis à toutes ces personnes de retrouver le sourire et de renouer avec l’espoir. Pour la photo souvenir, elles ont fièrement affiché ce message : « Nous nous relèverons ». Elles le feront, avec leurs chiens à leurs côtés.

A lire aussi : Une chienne en fugue et blessée se présente d'elle-même au commissariat au grand soulagement de sa famille qui la cherchait depuis une semaine



Robert Garrova / laist.com