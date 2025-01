Un chiot abandonné avec ses frères dans une cage est devenu chien de thérapie pour les écoliers

De chiot abandonné sous la canicule et parmi les ordures à chienne de thérapie apportant réconfort et motivation aux écoliers… C’est le parcours admirable et inattendu que connaît Simone. Elle le doit à sa formidable résilience, ainsi qu’à l’association l’ayant prise en charge et à son adoptante.

On l’a appelée Simone en référence à la célèbre gymnaste américaine Simone Biles. Comme elle, ses frères ont reçu des noms inspirés de ceux d’athlètes pour rendre hommage à leur résilience. L’un se nomme Phelps, d’après le nageur Michael Phelps, et l’autre Kobe, comme le défunt basketteur Kobe Bryant.

Simone, Phelps et Kobe avaient été découverts abandonnés dans une cage par une très chaude journée de juillet 2024, près de bennes à ordures à Memphis, dans le Tennessee (Etats-Unis).



Le bon samaritain qui avait trouvé les 3 chiots les avait aussitôt emmenés au refuge de l’association locale, Tails of Hope Dog Rescue.

Ils souffraient de malnutrition, mais pas seulement ; atteints de la gale, ils avaient perdu une grande partie de leur pelage et leur peau était dans un état déplorable. En outre, ils étaient brûlés aux pattes à cause du sol de leur cage métallique surchauffé par le soleil.

Pris en charge et soignés, Simone et ses frères avaient été confiés à des familles d’accueil, au sein desquelles ils ont appris les bases de l’éducation et de la vie à la maison.



Des aptitudes naturelles détectées très tôt

Très vite, Simone a frappé ses bienfaiteurs par sa patience et sa douceur exceptionnelles. Au même moment, Sally Parish, vice-rectrice et directrice des écoles à l'Université de Memphis, contactait Tails of Hope Dog Rescue, car elle était à la recherche d’un chiot ayant le potentiel pour devenir chien de thérapie auprès de collégiens. L’Université de Memphis venait, en effet, de lancer un programme pilote dans ce sens au profit du collège géré par l’institution et se trouvant sur son campus.

« Lorsque j'ai appris que nous avions été sélectionnés pour mener ce programme, j'ai d'abord appelé une association avec laquelle j'avais déjà travaillé, raconte Sally Parish à People. J'avais déjà eu affaire à Tails of Hope en y adoptant mon chien et je savais qu'il s'agissait d'une organisation fiable et réputée, qui œuvre vraiment pour aider les animaux à avoir une seconde chance dans la vie. »

Les bénévoles lui ont présenté Simone. Cette dernière a alors été emmenée en visite à l’école pour voir son attitude avec les enfants, et l’expérience a été concluante. « Elle a immédiatement conquis le cœur de tous nos élèves et de notre personnel », dit Sally Parish.



Celle-ci l’a officiellement adoptée. Phelps et Kobe ont également trouvé des familles aimantes de leur côté. Simone a pu commencer sa formation au centre West Tennessee K9 pour devenir chienne de thérapie.

« Elle fait tomber les barrières »

Sa mission auprès des 270 élèves du collège consiste à réconforter les élèves réservés ou stressés, à les aider à intégrer des notions essentielles telles que l’empathie et la compassion. Elle est aussi pour eux une source de motivation lorsqu’ils éprouvent des difficultés, ne serait-ce que pour surmonter le rejet du cadre scolaire.



« Elle est une constante sur laquelle ils peuvent compter pour un amour et un soutien inconditionnels, explique sa propriétaire. Malheureusement, nous avons des enfants dans notre école qui ne reçoivent pas cela à la maison »

« Elle inspire une culture de gentillesse et de joie, poursuit Sally Parish. Elle fait tomber les barrières et élimine une partie de la gêne qui s'infiltre souvent au collège. Les enfants peuvent être eux-mêmes avec elle et, ce faisant, ils se montrent authentiques les uns envers les autres. »

L’impact que la chienne a eu sur les collégiens et leur apprentissage a même été mesuré concrètement. Une enseignante s’est chargée de l’étudier et a ainsi relevé que « lorsque Simone passe du temps avec ses élèves avant un quiz ou un test, ils obtiennent de meilleurs résultats scolaires que lorsqu'elle n'est pas là ».